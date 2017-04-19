Какие прививки рекомендуется получить перед паломничеством в Мекку

в Казахстане нет ни одного центра, где проводится вакцинация против желтой лихорадки.

Туристов вынуждены направлять так, чтобы они свой маршрут организовывали через Москву, в частности, через аэропорт Шереметьево, чтобы получить прививку в местном медпункте. Данная вакцинация требуется для выезда в Анголу, Конго, Сеьрра- Леоне, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Камерун, Габон.