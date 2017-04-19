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Харьковский депутат устроил в мэрии босую "забастовку"

19 апреля 2017, 15:47

Настоящим перформансом обернулось в среду утром заседание Харьковского горсовета.

Всё началось с того, что городской глава Геннадий Кернес выгнал из сессионного зала своего многолетнего политического оппонента Андрея Лесика, обозвав его клоуном. Тот, разумеется, сдаваться не собирался, но охрана Кернеса, а также несколько его советников оказались сильнее. По сообщениям украинских СМИ, Лесика буквально выволокли из зала заседания и заперли дверь изнутри, пишет Life.ru.

Но и это не остановило депутата. Он решил устроить сидячую забастовку под стенами Горсовета. И заявил, что готов "драться за свою страну даже с поломанной ногой".

Чтобы продемонстрировать "травмы", которые нанесли ему охранники Кернеса, Лесик даже стянул с себя обувь и носки и начал стонать от боли, но на предложения прекратить забастовку не соглашался.

Вскоре возле Лесика образовалась целая толпа из его коллег, помощников, журналистов.

— Андрюх, ну не исполняй! — пытался уговорить его кто-то из коллег.

Отметим, что в результате Лесик всё-таки вызвал скорую помощь, а его товарищи уговорили депутата поехать в медучреждение, чтобы проверить состояние травмированной ноги.



Фото: Twitter

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