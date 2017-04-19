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На улицах Алматы появились новые камеры

19 апреля 2017, 15:47

Автолюбители заметили новые скоростемеры на отрезке дороги Толе Би, между Каирбекова и Восточной объездной дорогой.

Тех водителей, которые не соблюдают скоростной режим, ожидает новая волна штрафов, сообщает InAlmaty.kz.

В Алматы вновь решили пойти на определенные шаги, дабы успешнее бороться с правонарушителями. На этот раз камеры были установлены там, где автовладельцы в большинстве случаев не соблюдают скоростной режим.

Некоторые внимательные автолюбители заметили новые скоростемеры на отрезке дороги Толе Би, между Каирбекова и Восточной объездной дорогой.

Расположены они не так далеко от въезда в тоннель. Именно там большинство водителей разгоняют свой автомобиль выше 60 километров в час, хотя опознавательный знак, ограничивающий скорость, там присутствует.

В ДВД южной столице заверили, что пока эти камеры работают в тестовом режиме.

Фото: соцсети

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