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Министр внутренних дел доложил главе государства о ситуации в стране

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи министр внутренних дел доложил главе государства о состоянии криминогенной обстановки, принимаемых мерах по дальнейшему реформированию местной полицейской службы, а также сообщил о состоянии дел в исправительных учреждениях и деятельности Национальной гвардии.

Кроме того, К.Касымов проинформировал о паводковой обстановке и осуществляемых мероприятиях в Астане и областях республики по недопущению чрезвычайных ситуаций.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость принятия мер по усилению борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка в стране.

Также Президент Казахстана поручил реализовать комплекс действий для нормализации жизнеобеспечения всех регионов, пострадавших от паводков.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

 

19 апреля 2017, 15:52
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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