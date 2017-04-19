Защитить семьи от насилия

Линара Сактаганова

Семейно-бытовая преступность продолжает оставаться нерешенной проблемой многих стран и влечет за собой тяжелейшие последствия. Реальность такова, что зачастую факты насилия либо утаиваются в семье, либо рычаги административно-правового воздействия недостаточно эффективны. Официальные данные говорят о необходимости принятия кардинальных мер по искоренению этого зла, ведь каждое третье убийство в Казахстане совершено в семье.

О масштабности проблемы бытового насилия в Казахстане речь шла в ходе расширенного заседания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан в Генеральной прокуратуре.

В ходе встречи под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой депутаты Мажилиса Парламента, члены Правительства, Национальной комиссии по делам женщин и сеймейно-демографической политике при Президенте РК, Консультативного совета при Генеральной прокуратуре, представители госорганов, международных и неправительственных организаций выработали механизмы улучшения законодательства, правоприменительной практики, а также усиления профилактики семейно-бытовых правонарушений.

Открывая работу заседания, Гульшара Абдыкаликова отметила важность задач, обозначенных Главой государства, по защите материнства и детства от насилия. По ее словам, бытовое насилие остается одной из проблем с серьезными социальными последствиями.

- Насилие само по себе - явление, которое не только нарушает права пострадавших, но также служит отрицательным примером для подрастающего поколения, - отметила Госсекретарь.

При этом она сообщила, что в настоящее время 124 государства в мире, в том числе и Казахстан, имеют законы, непосредственно направленные на борьбу с бытовым насилием.

- Благодаря поддержке Главы государства за четверть века мы достигли значительных результатов по защите прав женщин. Указом Президента Казахстана от 6 декабря 2016 года утверждена Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. Она направлена на решение вопросов повышения эффективности системы защиты семьи и снижения фактов насилия в ней, в том числе по признаку пола. В целях совершенствования работы кризисных центров по инициативе Национальной комиссии Министерством труда и социального развития разработан стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия, который введен в государственном секторе в четырех регионах, в неправительственном секторе - в восьми регионах страны, - сообщила Гульшара Абдыкаликова.

Точку зрения депутатского корпуса на проблему бытового насилия выразил зам. председателя Мажилиса Парламента Владимир Божко. Он отметил, что проблема насилия в семье обусловлена целым комплексом причин, которые необходимо рас- сматривать в контексте конкретных социальных условий жизни.

Что касается недоработок со стороны госорганов, Владимир Божко заявил об отсутствии системного подхода к вопросам профилактики насилия в быту и надлежащей координации деятельности субъектов профилактики.

Своим видением по вопросам профилактики семейно-бытовых правонарушений поделился Генеральный прокурор Жакип Асанов. Предваряя свое выступление, он подчеркнул высокую ценность института семьи.

Говоря о сложившейся ситуации в стране, он проинформировал, что в 2016 году, по сравнению с 2015-м, уровень преступности против женщин возрос на 90 процентов.

- В результате бытового насилия в прошлом году погибли 36 женщин и один ребенок. Насилию подверглась 2481 женщина. Из-за суицида ушли из жизни 742 женщины, 175 подростков покончили собой, - сообщил Ж. Асанов.

Еще одна проблема - дома престарелых. По данным Генеральной прокуратуры, за последние три года количество людей там увеличилось от семи до 8,5 тыс.

- Сдать в дом престарелых дедушек и бабушек, которые думают о спокойствии в семье и благополучии внуков, - это неприемлемо для нашего общества, - возмутился глава надзорного ведомства.

Генеральный прокурор предложил ряд мер, нацеленных на решение наиболее актуальных, системных проблем. Прежде всего, он отметил необходимость внедрить в школах спецкурсы «Предпринимательство», «Основы семьи, этики и психологии семейной жизни».

- Наши дети не знают, как противостоять насилию, остерегаться мошенников, как выбирать профессию. Почему вместо ненужных предметов не дать им знания, необходимые в повседневной жизни? - отметил Жакип Асанов.

Введение новых дисциплин в учебный процесс, на его взгляд, будет способствовать развитию таких направлений для молодежи, отмеченных в статье Главы государства «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания», как конкурентоспособность, прагматизм, национальное сознание, культ знаний и готовность к переменам.

В этом контексте он обратил внимание на опыт Саудовской Аравии, Малайзии, Италии и Латвии, где существует запрет на заключение брака без прохождения специальных курсов по семейной жизни.

- Молодые влюбляются и женятся. В начале семейной жизни все хорошо, а со временем начинаются ссоры, доходит и до рукоприкладства. Во многом молодежь не знает, в чем счастье семейной жизни. Поэтому тем, кто хочет вступить в брак, нужно пройти курсы, - сказал Ж. Асанов.

Отдельное внимание он уде- лил законодательным мерам. Согласно предложениям Генеральной прокуратуры внесение ряда поправок ожидается в Уголовный кодекс, КоАП, Кодекс о браке (супружестве) и семье и другие законы, направленные на защиту жертв от домашнего насилия. - Одна из таких - увеличение срока административного задержания с трех до 24 часов. За это время правонарушитель приходит в себя, агрессия снижается, в результате он сможет правильно дать оценку своим действиям. В течение трех часов это сделать невозможно, - пояснил Ж. Асанов.

Более того, Генеральная прокуратура предлагает разрешить правоохранителям применять административный арест на десять суток за игнорирование защитных предписаний.

- Когда нарушают защитное предписание, правоохранительные органы чаще всего делают замечания. Никто не воспринимает их серьезно. Поэтому считаем, что вместо замечаний должен быть административный арест на десять суток, - добавил он.

Наряду с этим вместо предупреждения планируется применять штраф в размере пяти МРП. В данном случае Гульшара Абдыкаликова выразила обеспокоенность по поводу того, что наложение штрафа станет нагрузкой на семейный бюджет дебошира. Генеральный прокурор согласился с ее мнением и пояснил, что оптимальным вариантом считается привлечение правонарушителя к общественным работам. - Таких людей нужно подвергать либо общественным работам, либо административному аресту. Первый раз на десять суток, во второй раз на 15 суток, - считает Жакип Асанов.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, в свою очередь, сообщил, что с 2010 г., когда вступил в действие Закон «О профилактике бытового насилия», органами внутренних дел вынесено 380 тыс. защитных предписаний. За это время судами установлено свыше 32 тыс. особых требований к поведению правонарушителей. В целом он отметил снижение уровня бытовой преступности в среднем на десять процентов, поскольку до 2010 года полиция не имела конкретного алгоритма действий по профилактике насилия в быту.

Тем не менее с момента перевода статей, применяемых за совершение бытового насилия в категорию уголовных правонарушений, министр констатировал ухудшение ситуации. В 2014 году за причинение легкого вреда здоровью и побои к административной ответственности привлечены порядка шести тысяч человек, а в 2016 году - всего 718. По мнению К. Касымова, все эти преступления остались в тени. Наиболее распространенными причинами бытовой преступности являются пьянство, алкоголизм и наркомания. По данным МВД, в состоянии опьянения совершается каждое пятое преступление в нашей стране, почти половина убийств и более 60 процентов всех семейно-бытовых преступлений. Под пристальным вниманием органов внутренних дел находятся социально-неблагополучные семьи. Как сообщил К. Касымов, всего в стране на учете находится около 12 тыс. неблагополучных семей, где проживают 16 тыс. детей. По ходатайству полиции судами ежегодно около тысячи родителей лишаются родительских прав. Тем самым искусственно увеличивается уровень социального сиротства в стране. Калмуханбет Касымов уверен, что оказание комплексной помощи по трудоустройству родителей, решению бытовых проблем и медико-психологическая помощь способствовали бы эффективной реабилитации несовершеннолетних и семей групп риска.

На данный момент Генеральная прокуратура совместно с МВД готовится к реализации пилотного проекта по профилактике и искоренению бытового насилия. Дорожная карта включает в себя 53 мероприятия по созданию действенных механизмов профилактики, системы по эффективному оказанию помощи жертвам насилия и реабилитации правонарушителей. Пилотный проект начнет работать в мае текущего года в Абайском и Сарыагашском районах Южно-Казахстанской области.