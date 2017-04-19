Состоялся рабочий визит Министра информации и коммуникаций РК Д.Абаева в Республику Беларусь

В рамках визита Д.Абаев посетил «Парк высоких технологий» Республики Беларусь, ознакомился с условиями работы парка и бизнес-инкубаторов в IT-отрасли. По итогам встречи с руководством Парка, достигнута договоренность о тесном сотрудничестве и обмене опытом между ПВТ и холдингом «Зерде».

Кроме этого, Д.Абаев принял участие на Совместном 52 заседании Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи и 23-м заседании Координационного совета стран-участниц СНГ по информатизации.

В рамках участия на заседаниях РСС, Д.Абаев провел ряд двусторонних встреч с Главами Администраций связи Азербайджана, России, Узбекистана, а также с Генеральным секретарем МСЭ Х.Чжао.

Наряду с этим Д.Абаев принял участие на заседании глав уполномоченных ведомств ЕАЭС по разработке Цифровой Повестки ЕАЭС, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы разработки совместных цифровых проектов