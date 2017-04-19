Казахстан и Россия стремятся интегрировать свои санаторно-курортные зоны

Казахстан и Россия стремятся интегрировать свои санаторно-курортные зоны. Сейчас специалисты в этой области работают над созданием необходимой правовой базы и общих стандартов оказания медицинских услуг. Об этом сегодня на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций рассказал президент Национальной курортной ассоциации РФ Александр Разумов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Исторически курорты РФ и Казахстана были объединены и связаны, и сегодня наша задача в свете развития наших отношений и интегративных процессов союзных государств (Россия, Казахстан и Беларусь) создать преемственность в юридически-правовом поле, создать законодательные акты, которые позволяли бы нам использовать санаторно-курортные зоны друг друга. А занимаясь вопросами санаторного лечения реабилитации, мы, естественно, будем стремиться развивать и систему здравоохранения двух государств. Это тоже очень важно», - сказал Разумов.

По его словам, возможности наращивать потоки медицинских туристов из Казахстана и Россию и обратно существуют уже сейчас. Нужно лишь прийти к общему составлению протокола лечения, стандартам, в том числе по подготовке кадров.

«Мы сегодня с медицинским центром УДП ведем такую работу и многие специалисты вашей страны прошли подготовку и переподготовку на кафедре первого медицинского университета в Москве имени Сеченова. У нас налажено научное сотрудничество по подготовке научных кадров многие из сотрудников санаторно-курортной отрасли являются соискателями и защищают докторские и кандидатские диссертации. Это потенциал без которого развиваться дальше нельзя».

Стоит отметить, что в рамках этой интеграции санатории будут получать определенные категории, по аналогии со звездами у гостиниц.

К примеру, сегодня санатории принадлежащие медицинскому центру УДП РК «Ок-Жетпес», «Алматы», «Казахстан» в Ессентуки (Россия) и «Казахстан» (на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии) имеют сертификаты соответствия категории «Отель 4 и 5 звезд».

Татьяна Ковалева