|
Внесены изменения в Правила использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан
|
Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 февраля 2017 года № 7 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 32 «Об утверждении Правил использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан» (не введен в действие)
|
В частности, были внесены следующие изменения:
Заголовок изложен в новой редакции, также пункт 1 Правил был изменен.
Изменения затронули следующие пункты:
пункт 8 изложен в следующей редакции:
«8. Назначение лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры при амбулаторном и стационарном лечении в организациях здравоохранения осуществляется врачом организации здравоохранения, имеющим доступ к работе с наркотическими средствами и их прекурсорами в соответствии с Квалификационными требованиями и перечнем документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 943 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10293).»;
пункт 11 изложен в следующей редакции:
«11. Назначение лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка фиксируется в медицинских документах больного, формы которых утверждены приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697), с указанием разовой дозы, способа и кратности приема (введения), длительности курса лечения, а также обоснования назначения лекарственных средств.»;
пункт 12 исключен;
пункт 19 изложен в следующей редакции:
«19. Рецепты больным на лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка выписываются на основе стандартной оценки состояния пациента фельдшерами, акушерами, врачами организаций здравоохранения или врачами, ведущими самостоятельный прием при наличии соответствующих медицинских показаний и заверяются подписью, личной печатью (при наличии), штампом и печатью (при наличии) организации здравоохранения.»;
пункт 21 изложен в следующей редакции:
«21. Рецепты на специальных рецептурных бланках выписываются врачом собственноручно, заверяются штампом, печатью (при наличии) организации здравоохранения, личной печатью (при наличии) врача и подписью врача. В рецепте указывается номер участка, номер медицинской документации, фамилия, имя, отчество (при наличии) врача, выписавшего рецепт, а также фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), возраст и адрес местожительства больного.
Корешки специальных рецептурных бланков заполняются идентично рецепту и хранятся в организации здравоохранения у лица, ответственного за их сохранность.»;
пункт 23 изложен в следующей редакции:
«23. При выписывании рецепта на получение лекарственного средства, содержащего наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне, дополнительно к рецептурному бланку выписывается рецепт на бесплатный отпуск. Выписанные рецепты регистрируются в журнале регистрации выписанных рецептов на получение лекарственных средств бесплатно согласно приложению 7 к настоящим Правилам.»;
пункты 27 и 28 изложены в следующей редакции:
«27. На одном рецептурном бланке выписывается одно наименование лекарственного средства, содержащее наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка в количествах, не превышающих предельно допустимые нормы выписывания и отпуска лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, на один рецепт (далее - Нормы) согласно приложению 8 к настоящим Правилам.
28. Для лечения инкурабельных онкологических (гематологических) больных количество выписываемого в одном рецепте лекарственного средства, содержащего наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка, увеличивается в 2 раза. Количество лекарственного средства указывается прописью и ставится восклицательный знак.
По медицинским показаниям лекарственное средство для инкурабельного больного выписывается на нескольких рецептах в количествах, достаточных на 10-15 календарных дней терапии, для инкурабельного больного, проживающего в отдаленном от районного центра населенном пункте, в количествах достаточных на 25-30 календарных дней терапии, но не более предельно допустимых Норм, предусмотренных в приложении 8 к настоящим Правилам.
В глазных лекарственных формах количество этилморфина гидрохлорида, выписываемого в одном рецепте, для хронических больных, разрешается увеличить до пяти раз от нормы отпуска.»;
пункт 36 изложен в следующей редакции:
«36. Лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка отпускаются из аптечных организаций:
1) юридическим лицам, имеющим лицензию на право работы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в системе здравоохранения по требованию на наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, согласно приложению 9 к настоящим Правилам на основании доверенности;
2) населению по рецепту врача за исключением калия перманганата в фасовке 3,0 и 5,0 грамм.
В случае отсутствия в населенном пункте аптек, имеющих лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечение осуществляется через медицинские организации, имеющих лицензию на деятельность связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.»;
пункт 38 изложен в следующей редакции:
«38. Организацией здравоохранения в аптечную организацию предоставляется список врачей, выписывающих рецепты на лекарственные средства Таблицы II Списка, образцы их подписей и личных печатей (при наличии), заверенный подписью первого руководителя и печатью (при наличии) организации здравоохранения.»;
пункт 41 изложен в следующей редакции:
«41. Выдача лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка организациям здравоохранения производится по доверенности, с указанием наименования получаемых средств, дозы, концентрации, лекарственной формы и количества (прописью).»;
пункт 49 изложен в следующей редакции:
«49. В ассистентской комнате аптек в отделениях (кабинетах) организаций здравоохранения запас наркотических средств, психотропных веществ Таблицы II Списка не превышает потребности пяти календарных дней, в помещениях хранения аптек -тридцати календарных дней.»;
пункт 61 исключен;
пункты 66 и 67 изложены в следующей редакции:
«66. Запас специальных рецептурных бланков в организации здравоохранения не превышает полугодовой потребности. Потребность определяется организацией здравоохранения с учетом прикрепленного населения.
67. Лечащему врачу специальные рецептурные бланки выдаются для конкретного больного ответственным лицом, указанным в пункте 64 настоящих Правил.»;
пункт 84 изложен в следующей редакции:
«84. Факт уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества Таблицы II Списка, сданных родственниками умерших больных оформляется актом уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества Таблицы II Списка, сданных родственниками умерших больных по форме, согласно приложению 25 к настоящим Правилам.»;
Правила дополнены пунктом 84-1 следующего содержания:
«84-1. Факт уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка с истекшим сроком годности, а также боя и брака в организациях здравоохранения оформляется актом уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка в организациях здравоохранения по форме, согласно приложению 26 к настоящим Правилам, в объектах в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники оформляется актом уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка в объектах в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по форме, согласно приложению 27 к настоящим Правилам.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.