Внесены изменения в Правила использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан

В частности, были внесены следующие изменения: Заголовок изложен в новой редакции, также пункт 1 Правил был изменен. Изменения затронули следующие пункты: пункт 8 изложен в следующей редакции: «8. Назначение лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры при амбулаторном и стационарном лечении в организациях здравоохранения осуществляется врачом организации здравоохранения, имеющим доступ к работе с наркотическими средствами и их прекурсорами в соответствии с Квалификационными требованиями и перечнем документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 943 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10293).»; пункт 11 изложен в следующей редакции: «11. Назначение лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка фиксируется в медицинских документах больного, формы которых утверждены приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697), с указанием разовой дозы, способа и кратности приема (введения), длительности курса лечения, а также обоснования назначения лекарственных средств.»; пункт 12 исключен; пункт 19 изложен в следующей редакции: «19. Рецепты больным на лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка выписываются на основе стандартной оценки состояния пациента фельдшерами, акушерами, врачами организаций здравоохранения или врачами, ведущими самостоятельный прием при наличии соответствующих медицинских показаний и заверяются подписью, личной печатью (при наличии), штампом и печатью (при наличии) организации здравоохранения.»; пункт 21 изложен в следующей редакции: «21. Рецепты на специальных рецептурных бланках выписываются врачом собственноручно, заверяются штампом, печатью (при наличии) организации здравоохранения, личной печатью (при наличии) врача и подписью врача. В рецепте указывается номер участка, номер медицинской документации, фамилия, имя, отчество (при наличии) врача, выписавшего рецепт, а также фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), возраст и адрес местожительства больного. Корешки специальных рецептурных бланков заполняются идентично рецепту и хранятся в организации здравоохранения у лица, ответственного за их сохранность.»; пункт 23 изложен в следующей редакции: «23. При выписывании рецепта на получение лекарственного средства, содержащего наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне, дополнительно к рецептурному бланку выписывается рецепт на бесплатный отпуск. Выписанные рецепты регистрируются в журнале регистрации выписанных рецептов на получение лекарственных средств бесплатно согласно приложению 7 к настоящим Правилам.»; пункты 27 и 28 изложены в следующей редакции: «27. На одном рецептурном бланке выписывается одно наименование лекарственного средства, содержащее наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка в количествах, не превышающих предельно допустимые нормы выписывания и отпуска лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, на один рецепт (далее - Нормы) согласно приложению 8 к настоящим Правилам. 28. Для лечения инкурабельных онкологических (гематологических) больных количество выписываемого в одном рецепте лекарственного средства, содержащего наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблицы II, III, IV Списка, увеличивается в 2 раза. Количество лекарственного средства указывается прописью и ставится восклицательный знак. По медицинским показаниям лекарственное средство для инкурабельного больного выписывается на нескольких рецептах в количествах, достаточных на 10-15 календарных дней терапии, для инкурабельного больного, проживающего в отдаленном от районного центра населенном пункте, в количествах достаточных на 25-30 календарных дней терапии, но не более предельно допустимых Норм, предусмотренных в приложении 8 к настоящим Правилам. В глазных лекарственных формах количество этилморфина гидрохлорида, выписываемого в одном рецепте, для хронических больных, разрешается увеличить до пяти раз от нормы отпуска.»; пункт 36 изложен в следующей редакции: «36. Лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка отпускаются из аптечных организаций: 1) юридическим лицам, имеющим лицензию на право работы в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в системе здравоохранения по требованию на наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, согласно приложению 9 к настоящим Правилам на основании доверенности; 2) населению по рецепту врача за исключением калия перманганата в фасовке 3,0 и 5,0 грамм. В случае отсутствия в населенном пункте аптек, имеющих лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечение осуществляется через медицинские организации, имеющих лицензию на деятельность связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.»; пункт 38 изложен в следующей редакции: «38. Организацией здравоохранения в аптечную организацию предоставляется список врачей, выписывающих рецепты на лекарственные средства Таблицы II Списка, образцы их подписей и личных печатей (при наличии), заверенный подписью первого руководителя и печатью (при наличии) организации здравоохранения.»; пункт 41 изложен в следующей редакции: «41. Выдача лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка организациям здравоохранения производится по доверенности, с указанием наименования получаемых средств, дозы, концентрации, лекарственной формы и количества (прописью).»; пункт 49 изложен в следующей редакции: «49. В ассистентской комнате аптек в отделениях (кабинетах) организаций здравоохранения запас наркотических средств, психотропных веществ Таблицы II Списка не превышает потребности пяти календарных дней, в помещениях хранения аптек -тридцати календарных дней.»; пункт 61 исключен; пункты 66 и 67 изложены в следующей редакции: «66. Запас специальных рецептурных бланков в организации здравоохранения не превышает полугодовой потребности. Потребность определяется организацией здравоохранения с учетом прикрепленного населения. 67. Лечащему врачу специальные рецептурные бланки выдаются для конкретного больного ответственным лицом, указанным в пункте 64 настоящих Правил.»; пункт 84 изложен в следующей редакции: «84. Факт уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества Таблицы II Списка, сданных родственниками умерших больных оформляется актом уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества Таблицы II Списка, сданных родственниками умерших больных по форме, согласно приложению 25 к настоящим Правилам.»; Правила дополнены пунктом 84-1 следующего содержания: «84-1. Факт уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка с истекшим сроком годности, а также боя и брака в организациях здравоохранения оформляется актом уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка в организациях здравоохранения по форме, согласно приложению 26 к настоящим Правилам, в объектах в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники оформляется актом уничтожения лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры Таблиц II, III, IV Списка в объектах в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по форме, согласно приложению 27 к настоящим Правилам. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.