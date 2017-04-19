Казахстанские синоптики прогнозируют дожди к концу недели

В предстоящие сутки на большей части Казахстана (исключая крайние западные районы), под влиянием антициклона, сохранится тёплая погода без осадков , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Тем не менее, 21-22 апреля циклон и атмосферные фронты, смещающиеся с Европейской части России и Южно-Каспийский циклон с фронтами вызовут дожди и сильный порывистый ветер, местами 15-25 м/с в большинстве областей республики. Под влиянием циклонов на юге ожидаются грозы. Температура воздуха сохранится выше средних многолетних значений на 3-6ºС по всей территории Казахстана.





Консультативный прогноз погоды по городу Астана





на 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2+4°С, днем +16+18°С.





на 21 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +4+6°С, днем +17+19°С.





на 22 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 18 м/с. Температура ночью +4+6°С, днем +13+15°С.





Консультативный прогноз погоды по городу Алматы





на 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +22+24°С.





на 21 апреля: переменная облачность, днем временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +20+22°С.





на 22 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +18+20°С.





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