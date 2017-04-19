ЦАРКА: Казахстан может оказаться под ударом "кибероружия" ЦРУ
19 апреля 2017, 16:15
Методами хакерских атак ЦРУ может пользоваться любой желающий – Казахстан может оказаться под ударом
Мировое хакерское сообщество уже больше месяца обсуждает громкую новость – группа интернет-взломщиков The Shadow Brokers выложила в открытый доступ "кибероружие" Агентства национальной безопасности США (АНБ), пишет sputniknews.kz.
Скандально известный Wikileaks тоже не дремлет: три недели назад, судя по сообщениям СМИ, организация начала публикацию подробностей методик и инструментов для интернет-атак, использовавшихся ЦРУ. Опасность, по словам Олжаса Сатиева, президента Центра анализа и расследования кибератак (ОЮЛ "ЦАРКА"), для Казахстана может оказаться высокой: компьютеры с установленными на них старыми и пиратскими версиями операционных программ, в том числе, государственные ресурсы, могут оказаться под ударом вооруженных технологиями американских спецслужб хакеров.
"АНБ и ЦРУ могли просто, если смотреть на Казахстан, отправить какой-нибудь новый закон, концепцию закона, постановление по чиновникам, и если даже у чиновников был антивирус и последние обновления, им просто нужно было просто открыть файл и ничего не нажимать. Те, кто занимается информационной безопасностью, пишут в соцсетях, профильных ресурсах, что это огромная утечка уязвимостей. И сейчас многие хакеры получили к этому доступ и могут этим пользоваться", — рассказал Сатиев.
При этом, данных о том, известно ли казахстанским ведомствам, ответственным за кибербезопасность, об утечке опасного "оружия", и принимаются ли какие-либо меры, у ЦАРКА нет.
© Foto: личный аккаунт Олжаса Сатиева в Facebook
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854758-a81b0a34eb4e0ee317b4d50514a78cc2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...