На юге Москвы найдены мертвыми супружеская пара

Супружескую пару обнаружили мертвой в квартире дома на Каширском шоссе накануне. На телах 56-летней женщины и 62-летнего мужчины найдены признаки насильственной смерти,

Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК РФ по Москве: «Проводится доследственная проверка».





По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес своей супруге удары в область головы, в результате женщина скончалась. После этого он, предположительно, решил покончить жизнь самоубийством.





Проводится комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.





Юлия Иванова: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».