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На юге Москвы найдены мертвыми супружеская пара

19 апреля 2017, 16:21

Следственный комитет проводит проверку.

Супружескую пару обнаружили мертвой в квартире дома на Каширском шоссе накануне. На телах 56-летней женщины и 62-летнего мужчины найдены признаки насильственной смерти, передает телеканал НТВ.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК РФ по Москве: «Проводится доследственная проверка».

По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес своей супруге удары в область головы, в результате женщина скончалась. После этого он, предположительно, решил покончить жизнь самоубийством.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Юлия Иванова: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Фото с сайта vedomosti.ru

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