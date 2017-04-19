На юге Москвы найдены мертвыми супружеская пара
19 апреля 2017, 16:21
Следственный комитет проводит проверку.
Супружескую пару обнаружили мертвой в квартире дома на Каширском шоссе накануне. На телах 56-летней женщины и 62-летнего мужчины найдены признаки насильственной смерти, передает телеканал НТВ.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК РФ по Москве: «Проводится доследственная проверка».
По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес своей супруге удары в область головы, в результате женщина скончалась. После этого он, предположительно, решил покончить жизнь самоубийством.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Юлия Иванова: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Фото с сайта vedomosti.ru
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