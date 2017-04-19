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В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу козлами и баранами

19 апреля 2017, 16:22

Эта мера должна помочь малоимущим семьям.

Зимбабвийским школам разрешили принимать в качестве оплаты за обучение домашний скот. Об этом заявил министр образования страны Лазарус Докора (Lazarus Dokora), сообщает BBC News, передает Lenta.ru.

По его словам, в вопросе оплаты за обучение нужно проявлять гибкость — кроме коз и овец, школы могут также принимать в виде оплаты услуги и работы, выполняемые родителями учеников.

Оплата в виде услуг будет пользоваться большей популярностью в городских школах, в то время как домашним скотом будут расплачиваться в основном жители сельских районов, отмечает агентство.

Ранее зимбабвийцам разрешили расплачиваться домашним скотом при выплате банковских кредитов.

В ноябре 2016 года правительство Зимбабве провело эмиссию собственных банкнот, вызванную нехваткой долларов США, которые служат в стране официальным средством расчета. Но в стране наблюдается нехватка наличности — чтобы получить деньги в отделениях банков, зимбабвийцам приходится часами стоять в очередях.

В конце прошлого года сообщалось, что в Зимбабве проститутка избила клиента, решившего оплатить интимные услуги вареным яйцом.

Зимбабве в последние годы переживает острый финансовый кризис. В результате неудачной земельной реформы африканская страна превратилась из экспортера продовольствия в импортера. Одним из последствий преобразований стал быстрый разгон инфляции.

Фото: Feisal Omar / Reuters

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