В Зимбабве разрешили расплачиваться за учебу козлами и баранами

Зимбабвийским школам разрешили принимать в качестве оплаты за обучение домашний скот. Об этом заявил министр образования страны Лазарус Докора (Lazarus Dokora),

По его словам, в вопросе оплаты за обучение нужно проявлять гибкость — кроме коз и овец, школы могут также принимать в виде оплаты услуги и работы, выполняемые родителями учеников.

Оплата в виде услуг будет пользоваться большей популярностью в городских школах, в то время как домашним скотом будут расплачиваться в основном жители сельских районов, отмечает агентство.





Ранее зимбабвийцам разрешили расплачиваться домашним скотом при выплате банковских кредитов.





В ноябре 2016 года правительство Зимбабве провело эмиссию собственных банкнот, вызванную нехваткой долларов США, которые служат в стране официальным средством расчета. Но в стране наблюдается нехватка наличности — чтобы получить деньги в отделениях банков, зимбабвийцам приходится часами стоять в очередях.





В конце прошлого года сообщалось, что в Зимбабве проститутка избила клиента, решившего оплатить интимные услуги вареным яйцом.





Зимбабве в последние годы переживает острый финансовый кризис. В результате неудачной земельной реформы африканская страна превратилась из экспортера продовольствия в импортера. Одним из последствий преобразований стал быстрый разгон инфляции.