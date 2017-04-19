Внимание! Идет набор студентов в Команду мечты Каспийского Университета

Конкурс проводится с целью выявления наиболее талантливых абитуриентов, поступающих в Caspian University способных обучаться по специальной программе.

Победителям Конкурса предоставляется бесплатное обучение по трехъязычной (казахский, русский, английский) специальной программе в Высшей школе права «Әдiлет» Университета на базе бакалавриата.

Задачами Конкурса являются поддержка и стимулирование абитуриентов к получению качественного высшего образования, соответствующего требованиям современного рынка труда.

Язык проведения Конкурса: казахский, русский, английский.

Организатором Конкурса является Учреждение образования «Caspian University»

Участниками Конкурса могут быть:

- Имеющие аттестат об общем среднем образовании (средний балл аттестата не менее 4 баллов);

- Сдавшие в 2017 году Единое Национальное Тестирование (ЕНТ) с профильным предметом Всемирная история, а также предмет Человек Общество Право, общее количество баллов по ЕНТ должно составлять не менее 80 баллов;

- Сдавшие в 2017 году Комплексное Тестирование Абитуриентов (КТА) с выбором профильного предмета Теория государства и права, а также выбором дополнительного профилирующего предмета Человек Общество Право, общее количество баллов по двум дисциплинам профильного и профилирующего предмета должно составлять менее 50 баллов;

- Выпускники Назарбаев интеллектуальные школы;

Конкурс проводится в три этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП - эссе по установленной форме. Объем эссе - не менее 500 слов и не более 1 200 слов.

Срок проведения первого этапа - эссе участников Конкурса принимаются в период с 06.04.2017 г. по 27.08.2017 г.

Готовые работы переслать на наш адрес электронной почты: caspiandream@mail.ru.

Все работы будут проверяться на наличие/отсутствие плагиата. Перед тем как направить окончательный вариант эссе участник может самостоятельно проверить свою работу на наличие/отсутствие плагиата и установления уровня уникальности. Участнику необходимо скачать и установить программу с сайта https://www.etxt.ru/antiplagiat/. Уровень уникальности текста должен быть не менее 75%.

Прошедшими на второй этап считаются участники, получившие положительное заключение Комиссии.

Темы эссе на выбор участника:

1. Почему я хочу быть юристом.

2. Роль юристов в современном казахстанском обществе и государстве.

3. Гражданин и государство: проблемы взаимоотношений.

4. Профессия юриста: постепенное вымирание или прекрасные перспективы (РП: провокационная).

5. Какая юридическая профессия наиболее востребована в современном Казахстане.

Результаты первого этапа будут заранее сообщены участникам по электронной почте и вывешены на сайте: www.cu.edu.kz.

ВТОРОЙ ЭТАП - письменное тестирование, состоящее из 60 вопросов по основам права. Данный этап предполагает оценку знаний участников основ следующих отраслей права: конституционного, административного, гражданского, уголовного, трудового, семейного, налогового права.

Дата проведения второго этапа - 28.08.2017 г.

Результаты второго этапа будут оценены по 60 бальной шкале. Прошедшими на третий этап считаются участники, набравшие не менее 30 баллов.

Результаты второго этапа будут сообщены участникам сразу после проведения тестирования и вывешены на сайте: www.cu.edu.kz.

Место проведения данного этапа конкурса: будет проводиться по адресу Каспийский Университет, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521.

ТРЕТИЙ ЭТАП - собеседование с победителями второго этапа Конкурса. В ходе собеседования выясняются личностные и профессиональные качества участников и их представления о будущей профессии, ожидания, мотивация.

В ходе собеседования конкурсная комиссия оценивает участников по 10-балльной шкале по следующим параметрам:

- личностные качества;

- лидерские качества;

- профессиональные качества;

- ожидания;

- мотивация;

- потенциальные возможности участника для прохождения обучения по программе Caspian Dream Team;

- способность к ясному изложению мысли.

- способность к изучению языков.

Дата проведения третьего этапа - 28.08.2017 г.

Прошедшими третий этап считаются участники, получившие положительное заключение Комиссии с учетом баллов ЕНТ и баллов, набранных на первом и втором этапе Конкурса, а также достижения участников в международных конкурсах, олимпиад, обладатели знака «Алтын белгі».

Результаты третьего этапа будут сообщены участникам сразу после проведения собеседования и вывешены на сайте: www.cu.edu.kz.

Место проведения данного этапа конкурса: будет проводиться по адресу Каспийский Университет, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521.

ВАЖНО!!!: На втором и третьем этапах Конкурса участник должен иметь при себе удостоверение личности, а также сертификат ЕНТ соответствующего образца, в противном случае он не будет допущен к участию в Конкурсе.

На втором и третьем этапах Конкурса участнику запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Участник, нарушивший указанные требования будет дисквалифицирован и снят с Конкурса.

Подведение итогов Конкурса

Итоги Конкурса подводятся членами Комиссии.

При подведении итогов Конкурса будут учитываться и имеют привилегии участники, обладающие знаком «Алтын белгi».

Победителями Конкурса считаются 25 (двадцать пять) участников, получившие итоговое положительное заключение Комиссии по результатам всех этапов Конкурса.

Количество победителей строго регламентировано и не может быть увеличено.

Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.

Победители Конкурса зачисляются в Университет на бесплатной основе и будут обучаться по специальной трехъязычной программе в течение четырехлетнего периода.

ПОДРОБНО О РЕГИСТРАЦИИ И КОНКУРСЕ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ www.cu.edu.kz