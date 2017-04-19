В Аксайском ущелье на автодорогу сошла грязевая масса

Жертв и пострадавших нет

19 апреля в Аксайском в результате высокой влажности грунтов произошел сход грязевой массы на автодорогу , сообщает , сообщает Zakon.kz





«В 8 час.46мин. поступила информация о том, что в Аксайском ущелье на 10-ом км от ул. Жандосова в селевом врезе в результате высокой влажности грунтов произошел сход грязевой массы на автодорогу, объемом 160м3», -говорится в сообщении УАПЭО ГУ "Казселезащита".





Как сообщили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. Очистка автодороги будет производиться техникой АГЭУ ГУ «Казселезащита».



