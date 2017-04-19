В Аксайском ущелье на автодорогу сошла грязевая масса
19 апреля 2017, 16:31
Жертв и пострадавших нет
19 апреля в Аксайском в результате высокой влажности грунтов произошел сход грязевой массы на автодорогу, сообщает Zakon.kz.
«В 8 час.46мин. поступила информация о том, что в Аксайском ущелье на 10-ом км от ул. Жандосова в селевом врезе в результате высокой влажности грунтов произошел сход грязевой массы на автодорогу, объемом 160м3», -говорится в сообщении УАПЭО ГУ "Казселезащита".
Как сообщили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. Очистка автодороги будет производиться техникой АГЭУ ГУ «Казселезащита».
Фото x-travels.ru
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