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В Аксайском ущелье на автодорогу сошла грязевая масса

19 апреля 2017, 16:31

Жертв и пострадавших нет

19 апреля в Аксайском в результате высокой влажности грунтов произошел сход грязевой массы на автодорогу, сообщает Zakon.kz.

«В 8 час.46мин. поступила информация о том, что в Аксайском ущелье на 10-ом км от ул. Жандосова в селевом врезе в результате высокой влажности грунтов произошел сход грязевой массы на автодорогу, объемом 160м3», -говорится в сообщении УАПЭО ГУ "Казселезащита".

Как сообщили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. Очистка автодороги будет производиться техникой АГЭУ ГУ «Казселезащита».

Фото x-travels.ru

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