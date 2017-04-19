Дарига Назарбаева предложила умерить «гостеприимство» акимов

Сенатор Дарига Назарбаева предложила умерить желания некоторых акимов, принимать у себя инспекцию на высоком уровне, сообщает МИА «Казинформ».

«Нужно жестко регламентировать эту процедуру или порядок приема командировочных у себя в регионах. Здесь тоже нужна жесткая дисциплина. Акиматы стараются изо всех сил угодить гостям из Астаны», - сказала она, сегодня в ходе круглого стола «Совершенствование законодательства по вопросам противодействия коррупции в РК» в Сенате Парламента.

Как пояснил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, необходимо предусмотреть так называемые представительские расходы.

«Предусмотреть в составе расходов на содержание госорганов под программу представительские расходы. Любые проверки со стороны центральных, областных, районных органов, практически надо обязательно встречать, это какие-то подарки, - это все нужно исключить», - отметил он.

По его словам, примеров, когда принимающая из центра инспекцию сторона «перебарщивает» с гостеприимством, много.

«Примеров много. С Минфина с инспекцией поехали в Карагандинскую область. Приехали, практически кроме того, что получили ряд денежных средств, выехали еще в один из супермаркетов, где они полностью оделись. В конце концов были задержаны и осуждены на 10 лет лишения свободы», - рассказал Алик Шпекбаев.

На что Дарига Назарбаева уточнила, просвещены ли инспектора в вопросах антикоррупционной политики?

«Я считаю, что руководители сегодня знают антикоррупционную политику и наши законы. Мы вели разъяснение практически во всех госорганах, показывали видео с последствиями таких действий, с результатами нарушения этических норм. Все равно снижение есть, меняется психология. Но я думаю, что за один год изменить нельзя. Для этого нужно время», - ответил зампредседателя агентства.

Кроме того, Алик Шпекбаев озвучил ряд других предложений по улучшению социального положения госслужащих, в том числе выделение жилья на льготных условиях и обязательную компенсацию арендной платы, льготы для госслужащих пенсионного возраста, оздоровительные поощрения и право отдавать детей в детские сады вне очереди.

Представительские расходы - расходы предприятия или организации на проведение официальных приемов иностранных представителей, на посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание, на оплату услуг переводчика.