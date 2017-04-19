Бой Шуменова против Дортикоса отменен
19 апреля 2017, 16:35
данный бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весебыл назначен на 30 апреля.
Бой чемпиона мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова против временного чемпиона мира по версии WBA Юниера Дортикоса отменен по причине травмы казахстанского боксера, пишет kazsporttv.kz.
Об этом телеканалу «Kazsport», который должен был транслировать поединок в прямом эфире, сообщила менеджер Шуменова.
Напомним, данный бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весебыл назначен на 30 апреля.
Фото sports.kz
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