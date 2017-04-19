Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Все школьники из пострадавших от паводка актюбинских семей обеспечены учебниками и посещают занятия

19 апреля 2017, 16:42

Во временных пунктах эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым.

Семье 10-летней Махабат Ешимовой, как и другим семьям, пострадавшим в результате весеннего паводка в Актобе, оказывается вся необходимая социальная помощь, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Накануне в СМИ и социальных сетях было опубликовано видео, в котором ученица 4-го класса выступила с эмоциональным обращением, где рассказала о том, что в затопленном доме в селе Махамбетовка остались ее школьная форма и учебники.

На видеообращение оперативно среагировали городские власти, выехав в пункт временного размещения на базе школы № 40, где сейчас находятся Махабат и её мама Тургангуль Ешимова. Просьбы и жалобы ребенка лично выслушала заместитель акима города Ляззат Уразбаева.

Отметим, что школьница, как и другие дети из семей, пострадавших в результате паводка, продолжает посещать занятия, она обеспечена всеми необходимыми учебниками и школьными принадлежностями.

Напомним, что во временных пунктах эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым: предоставляется четырехразовое горячее питание, комплекты постельного белья, спальные места, оказываются другие виды социальной помощи. Ежедневно неравнодушные жители Актобе поставляют в пункты продукты питания, одежду, гигиенические средства и другие необходимые вещи.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...