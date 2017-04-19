Все школьники из пострадавших от паводка актюбинских семей обеспечены учебниками и посещают занятия
19 апреля 2017, 16:42
Во временных пунктах эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым.
Семье 10-летней Махабат Ешимовой, как и другим семьям, пострадавшим в результате весеннего паводка в Актобе, оказывается вся необходимая социальная помощь, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Накануне в СМИ и социальных сетях было опубликовано видео, в котором ученица 4-го класса выступила с эмоциональным обращением, где рассказала о том, что в затопленном доме в селе Махамбетовка остались ее школьная форма и учебники.
На видеообращение оперативно среагировали городские власти, выехав в пункт временного размещения на базе школы № 40, где сейчас находятся Махабат и её мама Тургангуль Ешимова. Просьбы и жалобы ребенка лично выслушала заместитель акима города Ляззат Уразбаева.
Отметим, что школьница, как и другие дети из семей, пострадавших в результате паводка, продолжает посещать занятия, она обеспечена всеми необходимыми учебниками и школьными принадлежностями.
Напомним, что во временных пунктах эвакуированные граждане обеспечены всем необходимым: предоставляется четырехразовое горячее питание, комплекты постельного белья, спальные места, оказываются другие виды социальной помощи. Ежедневно неравнодушные жители Актобе поставляют в пункты продукты питания, одежду, гигиенические средства и другие необходимые вещи.
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