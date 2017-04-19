В Казахстане прошел ІІ Республиканский форум имамов «Ислам и цивилизация»

В работе Форума приняли участие министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы, а также Верховные муфтии стран Центральной Азии, России, 500 имамов, государственные и общественные деятели, теологи, представители интеллигенции, ученые и религиоведы Омска и Алтайского края Российской Федерации, сообщает Zakon.kz





Такой форум в Казахстане проводится второй раз. По мнению участников, астанинская встреча даст новый толчок в развитии религии ислам. Важность проведения подобного форума заключается в формировании эффективной системы и оптимизации деятельности в религиозной сфере.





Напомним, на первом республиканском форуме имамов, который прошел два года назад, единогласно были приняты четыре основных исторических документа, определившие главные векторы развития деятельности ДУМК - «Платформа мусульман Казахстана», «Личностный облик мусульманина», «Личностный портрет имама», «Этика служащего ДУМК». Они внесли и вносят весомый вклад в развитие религии ислам в нашей стране, на основе этих документов были определены новые требования к образованию, квалификации, этике и культуре религиозных служащих, с их принятием на новый уровень были подняты роль и облик верующих современной мусульманской уммы.





Сегодня на форуме имамов была принята Концепция «Лучший интеллектуальный имам», а также документ «Традиционный ислам – мазхаб Абу Ханифы», определяющий основные принципы деятельности Духовного управления мусульман Казахстана. В своем выступлении Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы обозначил основной целью ДУМК подготовку имамов, соответствующих требованиям современного общества, и отметил, что принятие Концепции «Лучший интеллектуальный имам» станет новым шагом на пути повышения авторитета и знаний религиозных служащих.





- В новой Концепции определены функциональные обязанности и категории должностей главного имама, наиб имама, преподавателей, мулл, муэдзинов, - подчеркнул Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы. - Теперь религиозные специалисты будут назначаться на должности поэтапно, потому что работа имама не ограничивается только руководством пятикратным намазом. На них возлагаются очень ответственные обязанности, такие, как проведение проповедей, религиозных обрядов и ритуалов, встреча с прихожанами мечети, организация духовных мероприятий и другие. Основной целью документа «Лучший интеллектуальный имам» является подготовка образцовых казахстанских имамов ХХІ века – образованных, квалифицированных, уважающих светские принципы государства, соответствующих требованиям современного общества имамов. Также данная Концепция призывает мусульман страны к согласию, единству, народ - к почитанию национальных традиций и обычаев, придерживаться светских принципов государства, противостоять любым проявлениям религиозного экстремизма и терроризма.





О Концепции «Лучший интеллектуальный имам» высоко отозвался и Наиб-муфтий, главный имам мечети «Хазрет Султан» в Астане Серикбай кажы Ораз, а также другие участники Форума, внимательно ознакомившись с его содержанием.





Другой документ, принятый сегодня на форуме - «Традиционный ислам – мазхаб Абу Ханифы», определяет, как мы уже сказали, основные принципы деятельности Духовного управления мусульман Казахстана. С его содержанием участников и гостей Форума ознакомил главный имам Центральной мечети «Нур-Астана» Наурызбай кажы Таганулы.





Принятие этих документов будет способствовать формированию разносторонних, образованных и опытных имамов, соответствующих требованиям ХХІ века, а также широко распространять и проповедовать среди населения и молодежи наш традиционный мазхаб – мазхаб Абу Ханифы.





В рамках Форума участники более полно и подробно ознакомились с деятельностью ДУМК в целом и по завершении встречи приняли Обращение, в котором выражают готовность поддерживать инициативы по широкому проповедованию в Казахстане традиционного мазхаба Абу Ханифы и подготовке отечественных имамов нового поколения.





Торгын Нурсеитова



