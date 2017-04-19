7 юридических семинаров, которые повысят вашу квалификацию!
19 апреля 2017, 16:52
Юрист – это профессия, в которой постоянно нужно учиться и самосовершенствоваться.
Юрист – это профессия, в которой постоянно нужно учиться и самосовершенствоваться. Ведь специфика юриспруденции заключается в частой смене законодательства. Например, только в кодексы вносятся от 2 до 15 и более изменений за год. Что говорить других нормативных правовых актах?
Можно, конечно, самостоятельно изучать изменения в законодательной базе и их влияние на практику правоприменения. Но лучше пройти специально разработанный курс или семинар.
И в этом вам поможет Бизнес-школа «Параграф».
Ведь в бизнес-школе «Параграф»:
1.Преподаватели –практики ведущих юридических ВУЗов Казахстана;
2.Удобный формат обучения (очное и дистанционное обучение);
3.Доступные юристам цены.
В течение 2017 года пройдите обучение по следующим темам гражданского права:
1) Актуальные проблемы гражданского законодательства Республики Казахстан.
2) Сделки. Недействительность сделки: изменения правового регулирования; теоретические и практические вопросы применения норм гражданского законодательства Республики Казахстан.
3) Право собственности, иные вещные права, владение: теоретические и практические проблемы.
4) Общие положения гражданского законодательства Республики Казахстан об обязательствах: теоретические и практические проблемы.
5) Договорные и внедоговорные обязательства: теория и практика применения гражданского законодательства Республики Казахстан.
6) Защита чести, достоинства и деловой репутации: актуальные вопросы теории и практики.
7) Имущественные споры в семейных правоотношениях: актуальные вопросы.
Также ведутся переговоры об организации семинаров и вебинаров по гражданскому процессуальному праву.
Первый семинар состоится 28 апреля 2017 года. Приходите и узнайте все о сделках и недействительных сделках!
Семинар проведет Сергей Скрябин, к.ю.н., доцент, ведущий сотрудник НИИ Частного права Каспийского университета, автор курсов лекций и практических занятий по теории и государства и права, гражданскому праву, праву собственности, недействительным сделкам, ведущий семинаров для корпоративных клиентов, адвокатов, судей.
Почему вам точно пригодится в работе информация, полученная на семинаре?
Потому что в Казахстане пока отсутствует обобщение судебной практики по вопросам признания сделки недействительной в соответствии с новыми правовыми нормами. Остается открытым вопрос, как применять изменившееся законодательство в отношении сделок. Но юристам приходится работать в новых условиях. Как сделать это правильно и с минимальными рисками?
Сергей Скрябин расскажет, как работать в новых условиях и обучит новым механизмам оспаривания недействительных сделок.
По окончании семинара всем участникам будут выданы именные Сертификаты от бизнес-школы «Параграф».
Клиентам ИС «Параграф» предоставляется скидка 10%.
Смотрите Программу и более подробную информацию о семинаре.
Фото: belseminar.by
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