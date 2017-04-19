7 юридических семинаров, которые повысят вашу квалификацию!

Юрист – это профессия, в которой постоянно нужно учиться и самосовершенствоваться.

Юрист – это профессия, в которой постоянно нужно учиться и самосовершенствоваться. Ведь специфика юриспруденции заключается в частой смене законодательства. Например, только в кодексы вносятся от 2 до 15 и более изменений за год. Что говорить других нормативных правовых актах?





Можно, конечно, самостоятельно изучать изменения в законодательной базе и их влияние на практику правоприменения. Но лучше пройти специально разработанный курс или семинар.

И в этом вам поможет Бизнес-школа «Параграф».





Ведь в бизнес-школе «Параграф»:

1.Преподаватели –практики ведущих юридических ВУЗов Казахстана;

2.Удобный формат обучения (очное и дистанционное обучение);

3.Доступные юристам цены.





В течение 2017 года пройдите обучение по следующим темам гражданского права:

1) Актуальные проблемы гражданского законодательства Республики Казахстан.

2) Сделки. Недействительность сделки: изменения правового регулирования; теоретические и практические вопросы применения норм гражданского законодательства Республики Казахстан.

3) Право собственности, иные вещные права, владение: теоретические и практические проблемы.

4) Общие положения гражданского законодательства Республики Казахстан об обязательствах: теоретические и практические проблемы.

5) Договорные и внедоговорные обязательства: теория и практика применения гражданского законодательства Республики Казахстан.

6) Защита чести, достоинства и деловой репутации: актуальные вопросы теории и практики.

7) Имущественные споры в семейных правоотношениях: актуальные вопросы.





Также ведутся переговоры об организации семинаров и вебинаров по гражданскому процессуальному праву.





Первый семинар состоится 28 апреля 2017 года . Приходите и узнайте все о сделках и недействительных сделках!





автор курсов лекций и практических занятий по теории и государства и права, гражданскому праву, праву собственности, недействительным сделкам, ведущий семинаров для корпоративных клиентов, адвокатов, судей. Семинар проведет Сергей Скрябин , к.ю.н., доцент, ведущий сотрудник НИИ Частного права Каспийского университета,автор курсов лекций и практических занятий по теории и государства и права, гражданскому праву, праву собственности, недействительным сделкам, ведущий семинаров для корпоративных клиентов, адвокатов, судей.





Почему вам точно пригодится в работе информация, полученная на семинаре?





Потому что в Казахстане пока отсутствует обобщение судебной практики по вопросам признания сделки недействительной в соответствии с новыми правовыми нормами. Остается открытым вопрос, как применять изменившееся законодательство в отношении сделок. Но юристам приходится работать в новых условиях. Как сделать это правильно и с минимальными рисками?





Сергей Скрябин расскажет, как работать в новых условиях и обучит новым механизмам оспаривания недействительных сделок.





По окончании семинара всем участникам будут выданы именные Сертификаты от бизнес-школы «Параграф».





Клиентам ИС «Параграф» предоставляется скидка 10%.





Смотрите Программу и более подробную информацию о семинаре.









Фото: belseminar.by



