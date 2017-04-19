Конкурировать на равных

Нариман Есебаев,

заместитель руководителя Департамента юстиции

Карагандинской области

С целью реализации поставленных Президентом задач по вхождению в число развитых стран мира Министерством юстиции разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности».

Его цель - дальнейшее совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, развитие научно-технического прогресса и свобод- ной конкуренции, упрощение процедуры регистрации, устранение правовых пробе- лов, а также исключение норм, создающих административные барьеры в сфере интеллектуальной собственности.

Проектом предусмотрено внесение 188 поправок в 12 законодательных актов, среди которых - Гражданский кодекс, Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Предпринимательский кодекс, Патентный закон и другие нормативные акты.

Благодаря внесению указанных изменений в нашей стране будет создана эффективная система регистрации объектов интеллектуальной собственности, которая будет сосредоточена в руках квалифицированной экспертной организации в лице Национального института интеллектуальной собственности. Будут значительно расширены полномочия и возможности субъектов по досудебному рассмотрению споров, связанных с регистрацией объектов интеллектуальной собственности, законодательно урегулированы вопросы выплаты правообладателям компенсаций за незаконное использование товарного знака и другие вопросы.

Хотелось бы отметить, что многие вопросы, затронутые настоящим проектом, соответствуют опыту стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития, среди которых - США, Португалия, Япония, Швейцария, Германия, Китай.

Особо хотелось бы отметить, что в целях приведения национального законодательства в соответствие с положениями Договора о патентном праве, ратифицированного Казахстаном, а также Сингапурского договора о законах по товарным знакам, участником которого также является наша республика, предлагаются поправки, направленные на упрощение порядка регистрации лицензионных (сублицензионных) договоров на объекты промышленной собственности. Вместо регистрации договоров предлагается регистрация юридического факта предоставления права на использование объекта промышленной собственности по договору. Это, в свою очередь, позволит исключить администратиные барьеры.

Данные изменения позволят добиться ощутимых результатов, в том числе по дальнейшей демократизации и либерализации отечественной экономики и смежных институтов государства и общества, обеспечат соответствие национального права требованиям и вызовам современного мира, повысят его конкурентоспособность.

В Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 года сказано: «Казахстанская правовая система должна быть способна на равных конкурировать в вопросах удобства применения и надежности защиты прав с законодательством развитых стран мира. Конкурентоспособная правовая система привлекает под свою юрисдикцию больше бизнеса и инвестиций, способствует реализации смелых и передовых идей, плодами которых затем пользуются во всем мире, принося дивиденды стране, в которой реализованы эти идеи».

В связи с этим считаем, что развитая национальная система по защите и регистрации объектов интеллектуальной собственности является одним из ключевых факторов, определяющих достойное положение республики в мировом сообществе, позволяет в нужной мере развивать и стимулировать достижения отечественной науки и технологии и продвигать их на международной арене.