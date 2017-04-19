За разжигание межнациональной розни в соцсетях осужден 25-летний кызылординец

Молодой человек признан виновным и осужден по ч.1 ст.174 УК РК к 2 годам 10 месяцам условно.

В Кызылорде привлечен к уголовной ответственности 25-летний молодой человек, обвиненный в разжигании национальной, религиозной розни через социальные сети , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.





Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД Кызылординской области был задержан 25-летний житель Кызылорды, который, являясь приверженцем деструктивного религиозного течения, через страницу в социальной сети совершал умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, сословной и религиозной розни.





По данному факту в отношении подозреваемого было начато досудебное расследование по ст. 174 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств были изъяты распространяемые аудио записи, проведен ряд экспертиз.





Кызылординским городским судом молодой человек признан виновным и осужден по ч.1 ст. 174 УК РК к 2 годам 10 месяцам условно.



