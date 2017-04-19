Ядерная и радиационная безопасность!

Кабулова А.А., руководитель отдела Департамента

Ядерная безопасность - это свойство ядерного объекта, обеспечивающее с определенной вероятностью невозможность ядерной аварии.

В наши дни сфера применения радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений весьма многогранна. Это - использование радионуклидов в качестве так называемого метода меченых атомов с целью изучения закономерностей протекания процессов в различных сферах, осуществление неразрушающего контроля структуры сплавов, качества изделий, изменение физических и химических свойств различного рода материалов, стерилизация перевязочных материалов и медицинских изделий, исследования функционального состояния различных систем организма, лечение злокачественных новообразований и т. д.

В природе ядерная энергия выделяется в звёздах, а человеком применяется, в-основном, в ядерном оружии и ядерной энергетике, в частности, на атомных электростанция.

Вместе с тем, являясь мощным средством технического прогресса, атомная энергия таит в себе огромную потенциальную опасность, которая может оказать вредное влияние на организм человека или нарушить нормальную жизнедеятельность людей.

Как известно, в Республике Казахстан уделяется большое внимание законодательному регулированию ядерной энергии, безопасному ее применению, что в значительной степени способствует рациональному использованию энергии излучения в мирных целях. Следствием этого принципа является отражение в законодательных и нормативных документах требований по соблюдению безопасности при использовании ядерной энергии, охраны жизни здоровья настоящего и будущего поколения, а также окружающей среды.

На сегодняшний день применяются нормативно правовые акты, устанавливающие требования к обеспечению ядерной и радиационной безопасности населения:

- Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года № 93-1 «Об использовании атомной энергии». Настоящий Закон определяет правовую основу и принципы регулирования общественных отношений в области использования атомной энергии и направлен на защиту здоровья и жизни людей, охрану окружающей среды, обеспечение режима нераспространения ядерного оружия, ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии;

- технический регламент «Ядерная и радиационная безопасность исследовательских ядерных установок» утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2010 года № 684. Настоящий технический регламент «Ядерная и радиационная безопасность исследовательских ядерных установок» устанавливает требования к обеспечению ядерной и радиационной безопасности исследовательских ядерных установок с исследовательскими ядерными реакторами, критическими сборками и подкритическими сборками на всех этапах их жизненного цикла;

- ГОСТ 27452-87. Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования. Данный стандарт распространяется на аппаратуру контроля радиационной безопасности, используемую для измерения параметров, характеризующих поля, источники ионизирующих излучений и эффекты взаимодействия излучения со средой на атомных станциях и в прилегающих к ним зонах - санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, и применяемую для контроля за соблюдением санитарных правил и норм радиационной безопасности.

Стремительно вошедшая в нашу жизнь атомная энергия и ее массовое использование вызвали необходимость установления надежного заслона возможности отрицательного влияния ионизирующего излучения на организм. Свойства и особенности воздействия ионизирующего излучения на человека во многом определили специфику разработки форм и методов защиты. Это, прежде всего, регламентирование радиационного фактора, разработка специального санитарно-гигиенического законодательства, системы профилактических мероприятий и подготовки квалифицированных кадров, правового регулирования отношений, связанных с обеспечением радиационной безопасности различных групп населения, а также защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения.

В нашей стране уделяется большое внимание вопросам радиационной безопасности населения и экологическим аспектам. Это позволяет в условиях широкого использования ядерной энергии в различных отраслях народного хозяйства свести до минимума поступление радиоактивных веществ в окружающую среду. За относительно короткий период созданы благоприятные условия труда в сфере действия радиационного фактора.

Успехам в области радиационной безопасности населения способствовала организация специализированной системы санитарного надзора - особого звена в системе органов государственного управления, осуществляющих контроль за обеспечением радиационной безопасности. В результате закономерного развития атомной промышленности возникла необходимость установления в масштабе страны единого специализированного контроля за радиационной безопасностью персонала и населения.

Радиоактивные вещества в огромном количестве образуются в результате ядерных взрывов. Ионизирующие излучения образуются в результате распада радиоактивных веществ. Радиоактивные вещества находятся в окружающей среде и в нас. А большое количество радиоактивных веществ образуется в результате ядерных взрывов - воздушных, наземных и подземных, а также в случаях катастроф на ядерных реакторах, атомных электростанциях, других ситуациях. В результате взрыва образуется радиоактивное облако с последующим следом. Происходит загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами (радиоактивный дождь, радиоактивные осадки). Радиоактивное вещество - из самого понятия исходит, что оно активное. Активность его проявляется в том, что самопроизвольно распадается и при этом образуются излучения, новое вещество с выделением энергии.

Любая деятельность, связанная с использованием атомной энергии, осуществляется при условии обеспечения охраны здоровья населения и окружающей среды, защищенности имущества физических и юридических лиц от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Ядерная и радиационная безопасность обеспечивается эксплуатирующей организацией в соответствии с установленными нормами и правилами.

Отечественная и мировая практика строительства в многолетней эксплуатации различного рода предприятий, производящих и эксплуатирующих источники ионизирующих излучений, радиационной техники, особенно ядерной энергетики, свидетельствует о том, что важнейшими задачами науки являются вопросы высокого уровня обеспечения безопасности, надежности и эффективности их использования.

Ни одна достаточно широко используемая в настоящее время технология не может сравниться с радиационной по полноте соблюдения предъявляемых к ней требований и нормативов. Это позволяет практически безгранично расширять диапазон решаемых задач, как обособленно, так и в комплексе с традиционными процессами и средствами (при высокой вероятности обеспечения радиационной безопасности населения).