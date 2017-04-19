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Сенаторы сравнили материальную базу сельских школ Павлодарской области со столичными

19 апреля 2017, 17:06

Депутаты также отметили активное развитие секционной и кружковой работы.

Во время трехдневного визита сенаторов в Павлодарскую область гостей впечатлила материально-техническая база сельских школ, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом стало известно сегодня на выездном заседании Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, где была отмечена хорошая системная поддержка образования в регионе.

- Я был в пяти школах Успенского и Щербактинского районов и увидел их достаточно серьезную материально-техническую базу, обеспеченность спортинвентарем, современными техническими средствами, сравнимыми даже на уровне столичных школ, - сказал сенатор Владимир Редкокашин. - К положительным моментам я бы еще отнес использование пришкольных сельскохозучастков, где дети выращивают овощи, которые потом используются для школьной столовой.

Сенатор также отметил активное развитие секционной и кружковой работы, которая обеспечивает внеклассное образование.

- В каждой школе открыты кабинеты Первого Президента, что есть даже не во всех областях, - говорит Виталий Редкокашин.- Они используются и для занятий, и как школьный музей, что, конечно, хорошо для патриотического воспитания детей.

Обозначил сенатор и проблемы, среди которых оптимизация школ.

- Акимы на местах говорят о крайне нежелательной оптимизации школ и просят по возможности сохранить учебные заведения даже в малых населенных пунктах, так как без школы село умрет, - сказал Владимир Редкокашин. - В целом, образование в регионе оставило положительное впечатление. Богатый опыт павлодарских педагогов надо распространять по всей республике.

Автор: Роза Мустафина
Фото: pavlodarnews.kz

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