В ЮКО 71 процент выпускников сдадут ЕНТ

В текущем году ЕНТ в Южно-Казахстанской области будут сдавать 23 760 учеников. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования Раушан Ергашева , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





По ее словам, ЕНТ будет проходить в 16 местах. Среди них 4 расположены на базе высших учебных заведений, 3-в колледжах районных центров, 9 - на базе общеобразовательных школ. В каждом пункте проведения ЕНТ подготовлены от 11-14 аудиторий, пункты тестирования оснащены 237 глушителями, способные удерживать сигналы мобильных телефонов.





«В соответствии с поручением Министерства в текущем году из местного бюджета было рассмотрено финансирование для приобретения 91 глушителей нового образца 4G, которые на сегодняшний день закупаются. Вместе с этим, в пунктах для тестирования установлены 26-ти рамные металлоискатели, 226 кондиционеров, 42 видеорегистраторов в целях видеозаписи в период проведения тестирования», - проинформировала Раушан Естлеусовна.





В настоящее время ожидается, что из 33112 выпускников в тестировании примут участие 23760 учеников, то есть 71,8%. Прием заявлений на участие в тестировании будет осуществляться с 10 марта-10 мая. Выпускники, которые будут сдавать ЕНТ нового формата, в целях подготовки проходят предварительные тесты. Средний балл по предварительным тестам на март составляет 75,2 балла.





Кроме того, из 23 760 выпускников 13 585 требуют перевозки, 12 443-питания, 1825-спального места. На сегодняшний день из местного бюджета для проведения тестирования выделены необходимые финансы и также проводятся организационные работы.





Стоит отметить, 1429 выпускников области идут на знак «Алтын белгі», 852- аттестат с отличием, 3568 выпускников 9 класса – свидетельство особого образца. Кроме этого, в текущем году обладатели «Алтын белгі» будут утверждены по итогам государственных выпускных экзаменов и приказом директора школы.



