Минздрав: Главная задача - обеспечить санэпидблагополучие людей в зоне паводков

Главная задача - обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в зоне паводков. Об этом сегодня было сказано на селекторном совещании по ситуации с паводками в ряде регионов страны с участием руководителей управлений здравоохранения и территориальных департаментов Комитета охраны общественного здоровья областей, городов Астана и Алматы (КООС), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Участников совещания проинформировали о ситуации по паводкам в Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях: эвакуации людей из зоны подтопления, их размещении в школах, у родственников, организации горячего питания, подвозе воды населению и разъяснительной работе. Территориальными департаментами и управлениями охраны общественного здоровья организовано дежурство, организовывается отбор проб почвы и воды с водоемов.

Вместе с тем Минздрав дал поручения руководителям управлений здравоохранения и департаментов КООС регионов провести такие же селекторные совещания с районами по санитарно-просветительской работе; усилить контроль за действующими системами водоснабжения, санитарной очисткой водозаборных сооружений; дезинфекционной обработкой территории, почвы; проведением на постоянной основе промывки и гиперхлорирования системы централизованного водоснабжения и очисткой смотровых колодцев; ежедневно проводить мониторинг заболеваемости населения, особенно детей для их предотвращения, организовать вакцинацию детей против гепатита А.

Кроме того отмечалось, что в зоне риска могут находиться также такие области, как Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Жамбылская и Алматинская.

Министерство здравоохранения РК в круглосуточном режиме готово оказывать медицинскую помощь нуждающимся. Для этого местным исполнительным органам - управлениям здравоохранения необходимо ежедневно направлять в Минздрав сведения о пострадавших, в том числе детях, беременных женщинах, о том, какая помощь оказывается на местах, какая помощь нужна. Санитарная авиация, специалисты готовы вылететь в любое время суток. Следует отметить, что в зоне подтопления нет летальных случаев, организованы дежурство скорой медицинской помощи и работа психологов.