В ближайшие сутки ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья

В регионах, подверженным паводковым процессам, за сутки задействовано 2710 человек, 783 единиц техники, водооткачивающих устройств и плавсредств.

По данным прогнозных служб в ближайшие сутки на реках Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, разливы, подтопления , сообщает , сообщает Zakon.kz ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС Руслана Иманкулова.





Также, на низкогорных реках Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается увеличение водности, на отдельных реках возможно формирование паводков.





С целью ускорения ликвидации чрезвычайной ситуации в Акмолинскую область выдвинулись силы и средства Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области.





Всего в Акмолинской области задействовано более 1000 человек и порядка 300 единиц техники подразделений КЧС, местных исполнительных органов, Местной полицейской службы, Национальной гвардии.





В регионах, подверженным паводковым процессам, за сутки задействовано 2710 человек, 783 единиц техники, водооткачивающих устройств и плавсредств.





Силы и средства осуществляют мероприятия по эвакуации людей, отгону в безопасные места домашних животных, возведению валов, укладке мешкотары, обвалованию жилых домов, обустройству каналов, отсыпке инертным материалом, откачке и отводу паводковых вод, укреплению и возведению дамб, мониторингу водоемов, охране общественного порядка.





С начала паводкового периода спасено 70 человек, заблаговременно эвакуировано 7115 человек в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, 1949 из которых вернулись домой, 973 – размещены в эвакопунктах, 4123 – размещены у родственников.





Из возможных зон подтопления отогнано в безопасные места 7229 голов сельскохозяйственных животных, возвращены в подворье – 2960. Падеж скота – 92 голов МРС.





На опасных участках дополнительно возведено 29150 метров временных дамб, набрано и уложено 143809 штук мешков с инертным материалом, откачано 909776 куб. м воды.





На территории республики остаются подтопленными паводковыми и талыми водами 840 жилых и 644 дачных домов, 6 зданий, 1 СШ, в 42 населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.





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