Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели 21 российского военного под Пальмирой

19 апреля 2017, 17:21

18 апреля агентство Reuters сообщило о гибели 21 российского гражданина в Сирии за период с конца января по конец марта 2017 года.

Минобороны России опровергает сообщения о гибели двух десятков российских военных во время боев в Сирии. Соответствующее заявление сделал представитель ведомства Игорь Конашенков, его текст поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Никаких официальных данных о якобы "потерях в боях за Пальмиру" не было, никогда не публиковалось и не существует в природе», — заявил он.

Он особо подчеркнул, что «ни одно из упомянутых в качестве выявленных британцами имен не принадлежит российским военнослужащим».

18 апреля агентство Reuters сообщило о гибели 21 российского гражданина в Сирии за период с конца января по конец марта 2017 года. Агентство при этом отметило, что речь в основном шла не о военнослужащих вооруженных сил, а о частных лицах, нанятых по контракту.

Минобороны за этот период официально признало гибель пяти своих военнослужащих: четверо погибли 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе в провинции Хомс, а рядовой Артем Горбунов был убит 2 марта под Пальмирой во время атаки боевиков на позиции сирийской армии. Еще два человека погибли в начале апреля.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...