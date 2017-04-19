Виновных в потопе озвучили в Актобе

Специалисты признались, что не были готовы к большой воде по той причине, что не знали о надвигающейся стихии, сообщает корреспондент сообщает корреспондент BNews.kz.





На совещании с участием акима области Бердыбека Сапарбаева специалисты РГП «Казводхоз» рассказали, почему в Актобе не были готовы к наводнению. Как выяснилось изначально специалисты ориентировались на ложные прогнозы гидрометеорологов. Их прогноз не предвещал беды. Поэтому воду с актюбинских водохранилищ заранее не спустили.





«Многие журналисты нас спрашивают – почему заранее не спустили воду с водохранилищ. К началу оттепели они были заполнены более чем наполовину. Но мы ориентировались на прогнозы гидрометеорологов. Они прогнозировали, что в Актобе придет 120-240 миллион кубометров воды. Давали 80% вероятности. А пришло свыше полумиллиарда, чего не было на протяжении 25 лет. В итоге все водохранилища переполнены. Воду мы вынуждены сбрасывать, иначе дамба не выдержит», - сообщил руководитель актюбинского филиала РГП «Казгидромет» Бекзат Наметов.





По словам Наметова сегодня гидрометеорологическая служба пришла в упадок. В результате реформирования гидропосты сократили, и в Актобе практически не осталось ни оборудования, ни опытных кадров.





«Эта вода, которую никто не ожидал, обрушилась на нас всего за три дня. Я не говорю это для того, чтобы кого-то сделать виноватым. А для того, чтобы предупредить проблемы в будущем. Когда к нам приезжал представитель совета безопасности. Я сказал, что по госпрограмме количество гидропостов сократили с 95 до 25 штук. Гидропостов у нас почти нет. Их перебрасывали с одного ведомства в другое. То они относились к охране окружающей среды, то передали министерству сельского хозяйства. А как мы будем получать гидрологические данные? По запаху воды что ли?», говорит Бекзат Наметов.



