Виновных в потопе озвучили в Актобе
19 апреля 2017, 17:24
По словам Наметова сегодня гидрометеорологическая служба пришла в упадок.
Специалисты признались, что не были готовы к большой воде по той причине, что не знали о надвигающейся стихии, сообщает корреспондент BNews.kz.
На совещании с участием акима области Бердыбека Сапарбаева специалисты РГП «Казводхоз» рассказали, почему в Актобе не были готовы к наводнению. Как выяснилось изначально специалисты ориентировались на ложные прогнозы гидрометеорологов. Их прогноз не предвещал беды. Поэтому воду с актюбинских водохранилищ заранее не спустили.
«Многие журналисты нас спрашивают – почему заранее не спустили воду с водохранилищ. К началу оттепели они были заполнены более чем наполовину. Но мы ориентировались на прогнозы гидрометеорологов. Они прогнозировали, что в Актобе придет 120-240 миллион кубометров воды. Давали 80% вероятности. А пришло свыше полумиллиарда, чего не было на протяжении 25 лет. В итоге все водохранилища переполнены. Воду мы вынуждены сбрасывать, иначе дамба не выдержит», - сообщил руководитель актюбинского филиала РГП «Казгидромет» Бекзат Наметов.
По словам Наметова сегодня гидрометеорологическая служба пришла в упадок. В результате реформирования гидропосты сократили, и в Актобе практически не осталось ни оборудования, ни опытных кадров.
«Эта вода, которую никто не ожидал, обрушилась на нас всего за три дня. Я не говорю это для того, чтобы кого-то сделать виноватым. А для того, чтобы предупредить проблемы в будущем. Когда к нам приезжал представитель совета безопасности. Я сказал, что по госпрограмме количество гидропостов сократили с 95 до 25 штук. Гидропостов у нас почти нет. Их перебрасывали с одного ведомства в другое. То они относились к охране окружающей среды, то передали министерству сельского хозяйства. А как мы будем получать гидрологические данные? По запаху воды что ли?», говорит Бекзат Наметов.
Фото: Раяна Кульбекова
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