По какой схеме Аблязов выводил деньги БТА банка на Сейшельские острова

На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников были рассмотрены несколько эпизодов, касающихся вывода денег БТА банка в оффшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, сообщает Zakon.kz.

Со слов представителя потерпевшей стороны стало известно, что в феврале 2007 года компания «Beltor Limited» (зарегистрированная на Сейшельских островах) подала заявку в БТА Банк на получение многомиллионного кредита. В качестве цели указывалась покупка недвижимости в Алматы и Алматинской области. При этом уставной капитал компании составлял всего 5 тысяч долларов США. Однако, несмотря на очевидную фиктивность кредитной заявки - отсутствие залогового имущества, происхождение компании, ее платежеспособность, кредит был выдан. Решающую роль сыграло в этом поручение руководства БТА Банка, адресованное кредитному комитету.

В итоге заявка компании-однодневки была одобрена в считанные дни и без проведения необходимых экспертиз. Такая расторопность объясняется тем, что Мухтар Аблязов лично контролировал выдачу кредитов аффилированным оффшорным компаниям.

«Было организовано заявление в банк от имени директора компании «Beltor Limited» о предоставлении кредита на сумму 29 миллионов долларов. 22 февраля 2007 года кредитным комитетом было организовано незаконное положительное решение, согласно которому компании «Beltor Limited» одобрена выдача кредита на сумму 29 миллионов долларов. Указанный протокол подписан руководителями Жаримбетовым и Солодченко без фактического рассмотрения данного вопроса на заседании кредитного комитета», - пояснил представитель БТА Банка.

Однако уже спустя два месяца было подано второе заявление в банк от имени директора компании «Beltor Limited» о предоставлении кредита на сумму 20 миллионов долларов. Вскоре этот кредит также был одобрен.

Общая сумма кредита составила около 50 миллионов долларов. Этот займ не был обеспечен залоговым имуществом и не был погашен. Выданные деньги перевели на счет одного из банков в Латвии, а затем похищены Аблязовым.

По аналогичной схеме были выданы кредиты компаниям Rimos Limited, Winterra Holding, Toros Limited, Starwood Contract Limited, Netgold Serviсes Limited, Highbond Associates Limited и другим. Все эти компании были зарегистрированы на Сейшельских островах.