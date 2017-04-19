За разжигание межнациональной розни в соцсетях осужден 25-летний кызылординец
В Кызылорде привлечен к уголовной ответственности 25-летний молодой человек, обвиненный в разжигании национальной, религиозной розни через социальные сети, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.
Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД Кызылординской области был задержан 25-летний житель Кызылорды, который, являясь приверженцем деструктивного религиозного течения, через страницу в социальной сети совершал умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, сословной и религиозной розни.
По данному факту в отношении подозреваемого было начато досудебное расследование по ст. 174 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками полиции в качестве вещественных доказательств были изъяты распространяемые аудио записи, проведен ряд экспертиз.
Кызылординским городским судом молодой человек признан виновным и осужден по ч.1 ст.174 УК РК к 2 годам 10 месяцам условно.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.