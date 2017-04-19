Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Монголия запустила в космос первый спутник

19 апреля 2017, 17:25

Mongol Sat-1 позволит стране расширить возможности по телевещанию, телекоммуникациям и широкому вещанию.

Монголия в среду осуществила запуск своего первого спутника в космос, сообщает агентство Рейтер, передает РИА Новости.

"Проект, начало которому было положено более десяти лет назад, в конце концов, удалось реализовать. Это исторический шаг вперед, мы горды тем, что Монголия отправила свой первый спутник в космос", — заявил председатель Великого государственного хурала Монголии Миеэгомбын Энхболд.

Как сообщается на сайте парламента Монголии, спутник носит название Mongol Sat-1 и позволит стране расширить возможности по телевещанию, телекоммуникациям и широкому вещанию, отмечает агентство.

Спутник был запущен в сотрудничестве с оператором Asia Broadcast Satellite (ABS). Детали, касающиеся стоимости спутника, не сообщались, отмечает агентство.

Фото © Fotolia/ Vadimsadovski

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...