Монголия запустила в космос первый спутник

Mongol Sat-1 позволит стране расширить возможности по телевещанию, телекоммуникациям и широкому вещанию.

Монголия в среду осуществила запуск своего первого спутника в космос, сообщает агентство сообщает агентство Рейтер , передает РИА Новости





"Проект, начало которому было положено более десяти лет назад, в конце концов, удалось реализовать. Это исторический шаг вперед, мы горды тем, что Монголия отправила свой первый спутник в космос", — заявил председатель Великого государственного хурала Монголии Миеэгомбын Энхболд.





Как сообщается на сайте парламента Монголии, спутник носит название Mongol Sat-1 и позволит стране расширить возможности по телевещанию, телекоммуникациям и широкому вещанию, отмечает агентство.





Спутник был запущен в сотрудничестве с оператором Asia Broadcast Satellite (ABS). Детали, касающиеся стоимости спутника, не сообщались, отмечает агентство.



