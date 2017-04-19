Монголия запустила в космос первый спутник
19 апреля 2017, 17:25
Mongol Sat-1 позволит стране расширить возможности по телевещанию, телекоммуникациям и широкому вещанию.
Монголия в среду осуществила запуск своего первого спутника в космос, сообщает агентство Рейтер, передает РИА Новости.
"Проект, начало которому было положено более десяти лет назад, в конце концов, удалось реализовать. Это исторический шаг вперед, мы горды тем, что Монголия отправила свой первый спутник в космос", — заявил председатель Великого государственного хурала Монголии Миеэгомбын Энхболд.
Как сообщается на сайте парламента Монголии, спутник носит название Mongol Sat-1 и позволит стране расширить возможности по телевещанию, телекоммуникациям и широкому вещанию, отмечает агентство.
Спутник был запущен в сотрудничестве с оператором Asia Broadcast Satellite (ABS). Детали, касающиеся стоимости спутника, не сообщались, отмечает агентство.
Фото © Fotolia/ Vadimsadovski
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854790-dab98799a4e143f83a0a4ede229ee9d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...