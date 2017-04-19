Кумар Аксакалов стал председателем Северо-Казахстанского филиала «Нұр Отана»

В Петропавловске прошла 26-я внеочередная конференция Северо-Казахстанского областного филиала партии «Нұр Отан», на которой избрали нового руководителя региональной партийной организации. Им стал аким области Кумар Аксакалов. Нового руководителя партийному активу региона представил секретарь партии «Нұр Отан» Фархад Куанганов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима региона.

Делегаты конференции единогласно поддержали предложенную кандидатуру. В свою очередь новый председатель филиала Кумар Аксакалов сразу поставил перед партийным активом региона ряд задач.

«Я знаю, какие задачи стоят перед партией, 5 лет работал в партии, есть опыт. Перед нами поставлены ряд задач и дел, которые нам предстоит реализовать вместе. Мы должны усилить общественный контроль», — отметил Кумар Аксакалов.

В первую очередь это рост партийных рядов, привлечение в ряды партии представителей бизнеса и крестьянского хозяйства, а также четкая и своевременная реализация задач, определенных председателем партии Нурсултаном Назарбаевым.

Также был избран новый состав Политического совета и Бюро Политического совета регионального филиала партии.

Кумар Аксакалов был назначен акимом Северо-Казахстанской области 14 марта текущего года.