Жамбылская делегация находится в Исламской Республике Иран

В рамках реализации поручения Президента РК Нурсултана Назарбаева по привлечению инвестиций и укрепления сотрудничества с другими странами жамбылская делегация во главе с Каримом Кокрекбаевым прибыла с официальным визитом в провинцию Гилян Исламской Республики Иран , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





В состав делегации вошли заместитель акима области, акимы районов, руководители управлений, бизнесмены и представители ассоциации деловых женщин региона.





В ходе встречи с губернатором провинции Мухаммад Али Наджафи аким Жамбылской области вкратце ознакомил иранцев с социально-экономическим развитием региона. Он отметил, что экономический оборот между Жамбылской областью и Исламской Республикой Иран в прошлом году составил 919 тысяч долларов США и увеличился более чем в 7 раз по сравнению с 2015 годом.





- Жамбылская область экспортирует в Иран лук, пшеницу, мясо, а с Ирана импортируются финики, строительные материалы, резиновыеи текстильные изделия, посуда, радиаторы, электрические лампы и другие потребительские товары. Между нашими сторонами есть возможность налаживания взаимовыгодного сотрудничества в горнодобывающей, химической и легкой промышленностях, машиностроения, сельскохозяйственной сфере, - подчеркнул Карим Кокрекбаев.





Также в ходе поездки жамбылская делегация посетила профессионально-технический учебный центр имени Шахида Ансари в городе Рашт. Жамбылцы ознакомились с свободно- экономической зоной Анзали и портом.





Далее гости побывали в Институте нерестовой рыбы в Сангар-Казиане. Стороны намерены углубить сотрудничество в сфере рыбного хозяйства. Во время официальной поездки жамбылцы ознакомились с работой завода «Иран-Радиатор».





В завершение официальной поездки между акимом Жамбылской области Каримом Кокрекбаевым и губернатором провинции Гилян Мухаммад Али Наджафи был подписан Протокол намерений о сотрудничестве.





Достигнута договоренность в различных сферах. В том числе, сотрудничество между хозяйствующими субъектами и товаропроизводителями. Привлечение иностранных инвестиций, новых технологий, опыта и ресурсов для повышения конкурентоспособности региона на национальном и международном уровнях. Создание совместных предприятий в области сельского хозяйства по развитию животноводства, растениеводства, птицеводства и рыбного хозяйства. Открытие дополнительных рабочих мест, развитие инфраструктуры промышленного производства, переработка растениеводческой, животноводческой, птицеводческой и рыбной продукции. Создание совместных предприятий в области машиностроения, легкой и текстильной промышленности, сотрудничество между высшими учебными заведениями по обмену студентами и преподавателями.





Встреча членов нашей делегации с представителями Исламской Республики Иран состоялась в теплой и дружеской атмосфере.



