Статус Молдовы в ЕАЭС будет решаться после утверждения положения о наблюдателях

В МИД РК в ответ на запрос редакции рассказали, что на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя принято не было, передает Zakon.kz

По их информации, на заседании были рассмотрены различные вопросы межгосударственного взаимодействия в рамках интеграционного объединения. В повестку заседания были включены 10 вопросов. Среди них присутствовал и вопрос об обращении Республики Молдова о получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, которое главы государств обсудили в узком формате.

При обсуждении этого вопроса страны, в том числе и Казахстан, выразили свои позиции. В итоге, главами государств было принято решение следующего содержания.

«Во-первых, приветствовать намерение Республики Молдова о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Во-вторых, Евразийской экономической комиссии в установленном порядке совместно с государствами-членами разработать и предоставить для утверждения на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета Положение о статусе государства-наблюдателя при евразийском экономическом союзе.

В-третьих, принять решение о предоставлении Республике Молдова статуса государства-наблюдателя после утверждения указанного Положения.

Решение было опубликовано на официальном сайте Евразийской экономической комиссии», - отмечается в сообщении МИД.

Следующее заседание Высшего совета планируется провести в октябре этого года в Москве.

Напомним, что 14 апреля этого года в Бишкеке состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Одним из вопросов, рассмотренных главами государств в ходе саммита, стало обсуждение обращения Президента Молдовы Игоря Додона с просьбой о предоставлении этой стране статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. И на сайте молдавского президента и на некоторых российских сайтах сообщается, что такое решение уже принято. Но на сайте Евразийской экономической комиссии, как выяснилось, говорится несколько о другом.