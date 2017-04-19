Стала известна причина отмены боя Шуменов — Дортикос

Запланированный на 29 апреля бой казахстанского чемпиона Мира по версии WBA (Regular) в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова против временного чемпиона Мира по версии WBA Юниера Дортикоса не состоится по причине травмы нашего земляка. Об этом пишет Sports.kz.

По имеющейся информации, во время вчерашнего спарринга Бейбут получил повреждение правого глаза и был вынужден обратиться в одну из местных клиник, где ему была сделана операция.