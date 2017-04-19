Акимат Алматы проверяет условия жизни в студенческих общежитиях

Акимат Алматы начал комплексный мониторинг студенческих общежитий вузов Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители местных исполнительных органов, молодежных организаций, сотрудники местной полицейской службы и студенческие активисты должны проверить 94 общежития. После проверки ректорам отправят рекомендации по улучшению условий.

Как пояснил исполняющий обязанности руководителя Управления по вопросам молодежной политики города Алматы Чингиз Бескемпиров, цель мероприятия - мониторинг социально-бытовых условий студентов, проживающих в общежитиях и их морально-психологического самочувствия путем анонимного анкетирования.

«Обход общежитий показал, что зачастую не создаются условия для досуга студентов, не везде соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. В некоторых из них читальные залы не могут принять одновременно более 10% людей от количества проживающих. Кроме того, оцениваются такие показатели, как безопасность, организация культурно-массовых, спортивных мероприятий», - отметил Ч.Бескемпиров.

«Например, в одном из общежитий КазНИТУ им. Сатпаева душ работает по определенному графику три раза в неделю. На наш взгляд, это неприемлемо. В Алматы обучается каждый третий студент, и мы намерены взять работу в данном направлении на жесткий контроль, тем более, что в целях поддержки и развития потенциала молодежи акимом мегаполиса 2017 год был объявлен «Годом молодежи», - отметил Ч.Бескемпиров