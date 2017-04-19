Звезда «Реала» Марсело поддержал футзальный «Кайрат»

Звезда мирового футбола, игрок мадридского «Реала» и сборной Бразилии отправил видеопослание в поддержку алматинского футзального клуба «Кайрат», который 28 и 30 апреля выступит в Финале четырех Кубка УЕФА по футзалу в Алматы. Об этом пишет prosport.kz.

Лучший игрок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» записал видеопослание из раздевалки «Реала».

«Привет! Меня зовут Марсело. Хочу сказать, что я болею за АФК «Кайрат» на Кубке УЕФА по футзалу. А ты? Давай, «Кайрат»!», - сказал Марсело.

Напомним, что Финал четырех Кубка УЕФА по футзалу состоится на «Алматы Арене». В полуфинале алматинцы встретятся с мадридским «Интером», в составе которого выступает звезда мирового футзала Рикардинью. Противостоять португальскому гению будут игроки сборной Казахстана - лучший вратарь мира Игита и капитан Динмухамбет Сулейменов.