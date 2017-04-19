В ВКО запретили рыбалку и ограничили движение судов

В целях сохранения и воспроизводства рыб в Восточно-Казахстанской области от дельты реки Черный Ертис до административной границы с Павлодарской областью и на Алакольской системе озер ежегодно с 16 апреля по 15 июня действует запрет на рыбалку (нерест) и ограничивается движение маломерных судов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированной природоохранной прокуратуры ВКО.

-на озере Жайсан и озерно-речной части водохранилища Буктырма от Каракаса до Батинских сопок – с 16 апреля по 30 мая;

-в глубоководной части Бухтарминского водохранилища от Батинских сопок до Бухтарминской ГЭС – с 1 мая по 15 июня;

-на Шульбинском и Усть-Каменогорском водохранилищах, реке Ертис от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища и от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью – с 10 мая по 10 июня;

-на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – с 10 апреля по 1 июня;

-на реке Аягуз, включая устья, протоки и поймы – с 15 апреля по 1 июня.

В 2016 году в период нереста рыбоохранными органами было выявлено 304 правонарушения, изъято 24 лодки и более 300 орудий лова, наложено штрафов на сумму 2,5 млн. тенге.

При этом самое губительное влияние на биоресурсы продолжают оказывать браконьеры, нанося колоссальный урон природе.

За нарушение ограничений и запретов в установленные сроки статьей 383 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа на физических лиц в размере 20 МРП с конфискацией предметов и орудия административного правонарушения или без таковой.

Наряду с этим предусмотрена уголовная ответственность по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконную добычу рыбных ресурсов, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба или с применением взрывчатых или химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления рыбных ресурсов.

Фото с сайта altaynews.kz