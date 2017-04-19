Жители Сандыктауского района Акмолинской области вернулись домой

В селах Сандыктауского района, расположенных вдоль реки Жабай, к 14.00 часам 19 апреля уровень воды опустился ниже критического, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧСМВД РК. В селе Сандыктау уровень снизился с отметки 3,20 м. до 2,40 м., с. Максимовка - с 1,20 м. до 1,05 м., с. Балкашино - с 3,20 м. до 2,80 м.

Уменьшение уровня воды в реке Жабай создало благоприятную обстановку для откачки талой воды с жилых домов и их территории Сандыктауского района. Так, силами и средствами Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области и местных исполнительных органов в селах Сандыктау (4482 м3), Балкашино (5760 м3), Максимовка (2950м3) и Каменка (2058м3) откачали талые воды.

Работы по откачке талых вод из жилых домов и их территории завершены.Жители всех 327 домов Сандыктауского района возвратились домой.

Необходимо отметить, что 16 апреля в связи с приходом большего объема талой воды по реке Жабай в 14 населенных пунктах Сандыктауского района было подтоплено 327 домов, эвакуировано 852 человека, отогнано в безопасные места 996 голов скота и 2287 птиц.

18 апреля, в соответствии с Постановлением акима Сандыктауского района «О создании комиссии по обследованию, оценке и возмещению материального ущерба», комиссией проводится обследование и оценка материального ущерба нанесенного паводками.



