Парламент Британии поддержал проведение досрочных выборов 8 июня
За проведение досрочных выборов проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.
Британский парламент поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
За проведение досрочных выборов проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.
Как пишет ТАСС, результаты голосования оказались довольно предсказуемыми, учитывая, что основные партии, представленные в парламенте, поддержали предложение Мэй, с которым она выступила во вторник. Таким образом парламент будет распущен в ночь на 3 мая, после чего начнется избирательная кампания, которая продлится чуть более месяца, и затем пройдут выборы.
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