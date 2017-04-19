Парламент Британии поддержал проведение досрочных выборов 8 июня

Британский парламент поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

За проведение досрочных выборов проголосовали 522 депутата палаты общин, против - 13.

Как пишет ТАСС, результаты голосования оказались довольно предсказуемыми, учитывая, что основные партии, представленные в парламенте, поддержали предложение Мэй, с которым она выступила во вторник. Таким образом парламент будет распущен в ночь на 3 мая, после чего начнется избирательная кампания, которая продлится чуть более месяца, и затем пройдут выборы.