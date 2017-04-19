В ЮКО на воспитательницу детсада завели уголовное дело
Работающая воспитательницей женщина ударила маленького ребенка.
Полиция Южно-Казахстанской области прокомментировала инцидент, снятый предположительно в Созакском районе, где воспитательница одного из детских садов ударила ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции.
Владелец акаунта Taikonur Sozak, разместивший видео, утверждает, что инцидент произошёл в детском саду "Арай" в посёлке Тайконур Сузакского района ЮКО.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 141 ч. 1 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».
Сейчас полицейские выясняют место и обстоятельства данного происшествия. Проводится досудебное расследование.
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