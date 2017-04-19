Центрально-Азиатский регион войдет в единую систему ПВО ОДКБ

Центрально-Азиатский регион войдет в единую систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ, сообщил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ. Об этом пишет РИА Новости

По его словам, начальники Генштабов вооруженных сил государств — участников ОДКБ обсудили на заседании "проблемы развития военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ, наметили пути решения проблемных вопросов, которые существуют и обсудили предстоящие мероприятия боевой подготовки в этом году".

"Отдельным вопросом проработали, и будем дальше развивать тему по созданию единой системы противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. У нас сейчас заключены двусторонние соглашения и создана единая система ПВО с Белоруссией и Арменией. И на очереди создание такой единой системы в Центрально-Азиатском регионе", — сказал Герасимов.

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