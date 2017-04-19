В Уральске произошла массовая драка между футбольными фанатами
Подрались поклонники клубов «Акжайык» и «Актобе».
Происшествие случилось 19 апреля, в среду, на пересечении улиц Курмангазы и Маметова. Точное количество участников драки неизвестно, пишет «Уральская неделя».
Группа болельщиков Актюбинского футбольного клуба направлялась в сторону стадиона «Акжайык», при этом парни вели себя очень шумно, сканировали фанатские речёвки. В этот момент их встретила группа уральских болельщиков футбольного клуба «Акжайык», между фанатами завязалась драка.
В пресс-службе ДВД ЗКО подтвердили факт групповой драки в центре Уральска.
— Сотрудники полиции задержали десятерых участников массовой потасовки, все они являются жителями Уральска, — сообщает пресс -служба ДВД ЗКО.
Напомним на данный момент на стадионе «Акжайык» проходит матч между уральской и актюбинской футбольной команды.
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