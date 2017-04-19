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В Уральске произошла массовая драка между футбольными фанатами

19 апреля 2017, 21:02

Подрались поклонники клубов «Акжайык» и «Актобе».

Происшествие случилось 19 апреля, в среду, на пересечении улиц Курмангазы и Маметова. Точное количество участников драки неизвестно, пишет «Уральская неделя».

Группа болельщиков Актюбинского футбольного клуба направлялась в сторону стадиона «Акжайык», при этом парни вели себя очень шумно, сканировали фанатские речёвки. В этот момент их встретила группа уральских болельщиков футбольного клуба «Акжайык», между фанатами завязалась драка.

В пресс-службе ДВД ЗКО подтвердили факт групповой драки в центре Уральска.

— Сотрудники полиции задержали десятерых участников массовой потасовки, все они являются жителями Уральска, — сообщает пресс -служба ДВД ЗКО.

Напомним на данный момент на стадионе «Акжайык» проходит матч между уральской и актюбинской футбольной команды.


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