В Алматы на улице Розыбакиева снесут аварийное и ветхое жилье

В Алматы в рамках госпрограммы сноса аварийного и ветхого жилья утверждён демонтаж многоквартирных домов, расположенных в квадрате улиц Розыбакиева — Жандосова — Радостовца — Сатпаева. Как пояснили в Управлении архитектуры и градостроительства г. Алматы на официальный запрос «Крыши», всего снесут более 40 хрущёвок.





Выяснилось, что данное решение было принято на XLVII сессии маслихата V созыва ещё в декабре 2015 года. Практически год ушёл на поиск застройщика. В итоге им стало ТОО «Комильфо Девелопмент», на счету которого, как нам пояснили в компании, числятся два проекта в Алматы — ЖК в Ремизовском ущелье и нефтебаза вблизи аэропорта.





На пустыре, где сейчас расположены гаражи, по словам застройщика, возведут дом высотой не более 16 этажей, в котором жильцы получат эквивалентные и улучшенные квартиры.

Однако местные жители сообщили другую информацию.

«Мы ходили в акимат, нам показали проект — дом 17-этажный, санузлы совмещённые. По размеру двухкомнатные чуть больше наших, а трёхкомнатные — меньше. К тому же в общую площадь квартиры почему-то входит площадь балконов и лоджий. И паркинг не предусмотрен. Мы сказали, что нас это всё не устраивает, написали властям коллективное письмо. Нам пообещали, что проект пересмотрят, обустроят подземный паркинг и детские площадки. Это было в начале марта, пока никаких других предложений нам не озвучивали и никуда не вызывали», - пояснили жильцы корреспонденту.





Первый этап переселения намечен на II квартал следующего года. Тогда же начнётся и снос ветхого жилья. Предполагается, что первыми под бульдозер пустят хрущёвки, расположенные на ул. Сатпаева.





Недавно в редакцию обратились несколько жильцов, которые утверждали, что представители застройщика предложили взамен их жилплощади квартиры в ЖК, расположенном за рынком «Алтын Орда», и небольшую денежную компенсацию в размере 500–600 тысяч тенге. Однако в компании и в УАиГ данную информацию опровергли.

«У нас отсутствует такая информация. И как утверждает застройщик, компания никаких уведомлений по временному переселению жильцов не отправляла», - говорится в официальном ответе управления.

По словам собственников, как только корреспонденты «Крыши» связались с руководством стройкомпании и попросили прояснить ситуацию, представители застройщика наведались к ним и объяснили, что произошла ошибка и все владельцы получат новые квартиры в своих же дворах.





Также выяснилось, что руководитель данного ТОО А. Куланбаев и директор филиала ЖССБК в Алматы К. Хамзин в прошлом году подписали соглашение, согласно условиям которого в вышеуказанном квадрате улиц построят два жилых многоквартирных дома, два детских сада и паркинг для судей и государственных служащих через систему жилищных сбережений. Строительство будет осуществлено на основе государственного частного партнёрства.

В ТОО «Комильфо Девелопмент» нам отказали в предоставлении эскизных проектов застройки, ссылаясь на то, что в настоящее время проект находится на стадии подготовительных работ и в него вносится ряд изменений. По этой же причине в компании не озвучили стоимость реализации объектов. На утверждение всех поправок, предположительно, уйдёт около 2-3 месяцев.

Однако в ответе УАиГ говорится, что 4 марта на встрече с жителями в акимате Бостандыкского района предварительный эскизный проект МЖК всё-таки был представлен представителями ТОО.

Как «Крыше» пояснили в управлении, на данный момент письменные обращения от застройщика о выдаче разрешительных документов и согласовании рассматриваемого проекта к ним не поступали, а технико-экономические обоснования и показатели отсутствуют.





Фото с сайта krisha.kz