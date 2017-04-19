В Астане злостный неплательщик алиментов за рулем сбил судоисполнителя

В Астане неплательщик алиментов совершил наезд на судебного исполнителя, когда сотрудник органов юстиции пытался изъять его арестованный автомобиль. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Олжаса Рамазанова, официального представителя Министерства юстиции РК.

Стоит отметить, что должник длительное время не выплачивал деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и игнорировал предложения о добровольном исполнении судебного решения.

В связи с этим было вынесено постановление о наложении ареста на автомобиль должника. Неплательщик алиментов ввел в заблуждение судоисполнителей, сообщив неверную информацию о местонахождении автомобиля. Однако сотрудник органов юстиции обнаружил машину, припаркованную вблизи территории Управления по исполнению судебных актов.

При попытке изъятия арестованного имущества должник совершил наезд на судебного исполнителя и попытался скрыться. Сотрудники дорожной полиции оказали содействие в поимке злостного нарушителя.

На сегодня составлен протокол описи и ареста имущества, акт изъятия имущества, а также протокол и постановление об административном правонарушении. Здоровью пострадавшего судоисполнителя ничего не угрожает.