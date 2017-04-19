В Казахстане создадут Нацкомиссию по реализации программы модернизации общественного сознания
Оглашен состав комиссии.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды
"В целях реализации программы модернизации общественного сознания, обеспечения дальнейшего поступательного культурно-гуманитарного развития страны и в соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан постановляю: образовать Национальную комиссию по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан в составе согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в тексте документа.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Состав Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан
ДЖАКСЫБЕКОВ Адильбек Рыскельдинович
Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, председатель
ТАЖИН Марат Муханбетказиевич-первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель председателя
АЛДАБЕРГЕНОВ Нурлан Шадибекович - Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя
БАЛАЕВА Аида Галымовна - заведующий Отделом внутренней политики, секретарь
члены Комиссии:
АБАЕВ Даурен Аскербекович - Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан
АБДРАХМАНОВ Кайрат Кудайбергенович - Министр иностранных дел Республики Казахстан
АКСАКАЛОВ Кумар Иргибаевич - аким Северо-Казахстанской области
АХМЕТОВ Даниал Кенжетаевич - аким Восточно-Казахстанской области
АШИМБАЕВ Маулен Сагатханулы - председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
АЯГАН Буркитбай Гелманович - директор Института истории государства (по согласованию)
БАБАКУМАРОВ Ержан Жалбакович заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан
БАЙБЕК Бауыржан Кыдыргалиулы - аким г.Алматы
БАКАУОВ Булат Жумабекович - аким Павлодарской области
БАТАЛОВ Амандык Габбасович - аким Алматинской области
БАШМАКОВ Анатолий Афанасьевич - заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им.Л.Гумилева (по согласованию)
БЕКЕТАЕВ Марат Бакытжанович - Министр юстиции Республики Казахстан
БЕКТАЕВ Али Абдикаримович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» (по согласованию)
БОЖКО Владимир Карпович - заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
ВИШНЯК Сергей Викторович - член Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию)
ЕРИМБЕТОВНурлан Кенжебекович - президент общественного фонда «Гражданский альянс Казахстана» (по согласованию)
ЕРМЕКБАЕВ Нурлан Байузакович - Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан
ЕСДАУЛЕТ Улугбек - главный редактор журнала «Жұлдыз» (по согласованию)
ЖОЛДАСБЕКОВ Мырзатай Жолдасбекович - заведующий кафедрой тюркологии Евразийского национального университета им.Л.Гумилева (по согласованию)
ЖУСИП Нурторе - главный редактор газеты «Айкын» (по согласованию)
ИЗМУХАМБЕТОВ Бактыкожа Салахатдинович Председатель центрального совета РОО «Организация ветеранов Республики Казахстан» (по согласованию)
ИСЕКЕШЕВ Асет Орентаевич - аким г.Астаны
КАЖЫБЕК Ерден Задаулы - директор Института языкознания им. А.Байтурсынова (по согласованию)
КАЛАШНИКОВА Наталья Павловна - заместитель председателя научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана (по согласованию)
КАЛЕТАЕВ Дархан Аманович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
КАЛИЖАНОВ Уалихан Калижанулы - директор Института литературы и искусства (по согласованию)
КАН Георгий Васильевич - вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана (по согласованию)
КАРИН Ерлан Тынымбайулы - председатель правления Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (по согласованию)
КАСАНОВ Зиятдин Исмиханович - председатель республиканского общественного объединения «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» (по согласованию)
КЕНЖЕХАНУЛЫ Рауан - председатель попечительского совета общественного фонда «Wikibilim» (по согласованию)
КОКРЕКБАЕВ Карим Насбекович - аким Жамбылской области
КОШАНОВ Ерлан Жаканович - аким Карагандинской области
КУЛ-МУХАММЕД Мухтар Абрарулы - первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» (по согласованию)
КУЛЬГИНОВ Алтай Сейдирович - аким Западно-Казахстанской области
КУШЕРБАЕВ Крымбек Елеуович - аким Кызылординской области
МАНКЕЕВ Мухтар Наурызбаевич - председатель совета общенационального движения «Казахстан-2050» (по согласованию)
МУРЗАЛИН Малик Кенесбаевич - аким Акмолинской области
МУТАНОВ Галымкаир Мутанович - ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби (по согласованию)
МУХАМБЕТОВ Архимед Бегежанович - аким Костанайской области
МУХАМЕДИУЛЫ Арыстанбек - Министр культуры и спорта Республики Казахстан
МЫНБАЙ Дархан Камзабекулы - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана
МЫРЗАХМЕТОВ Аблай Исабекович - председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (по согласованию)
НОГАЕВ Нурлан Аскарович - аким Атырауской области
ОРАЗАЛИН Нурлан Мыркасымович - председатель правления общественного объединения «Союз писателей Казахстана» (по согласованию)
ПЕРУАШЕВ Азат Турлыбекулы - председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» (по согласованию)
ПУЛАТОВ Шерзод Аббозович - председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр г.Астаны» (по согласованию)
САГАДИЕВ Ерлан Кенжегалиевич - Министр науки и образования Республики Казахстан
САПАРБАЕВ Бердыбек Машбекович - аким Актюбинской области
СЕЛИВЕРСТОВ Сергей Васильевич - заместитель директора Института евразийской интеграции (по согласованию)
СУЛТАНОВ Бахыт Турлыханович - Министр финансов Республики Казахстан
СЫДЫКОВ Ерлан Батташевич - ректор Евразийского национального университета им.Гумилева (по согласованию)
ТАРАКОВ Александр Юрьевич - директор Республиканского государственного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
ТУГЖАНОВ Ералы Лукпанович - аким Мангистауской области
ТУЙМЕБАЕВ Жансеит Кансеитович - аким Южно-Казахстанской области
УКИБАЙ Айдос Ыдырысулы - пресс-секретарь Президента Республики Казахстан
УРАЗАЛИН Ондасын Сеилович - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан
ШАУКЕНОВА Зарема Каукеновна - директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (по согласованию)
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