Серена Уильямс беременна

Об этом она заявила официально.

Рекордсменка Открытой эры по числу титулов на турнирах Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sports Illustrated.

Ранее она выложила в онлайн-сервисе Snapchat фото с округлившимся животом и подписью "20 недель".

В конце прошлого года Уильямс обручилась с американским интернет-предпринимателем, основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном.

Уильямс не появлялась на корте в официальных турнирах после победы на Открытом чемпионате Австралии, где в финале она обыграла старшую сестру Винус. Несмотря на столь продолжительное отсутствие на корте, со следующей недели Серена вновь возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации, потеснив немку Ангелику Кербер.

Фото © РИА Новости . Антон Денисов