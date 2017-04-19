Журнал People назвал самую красивую женщину планеты

49-летняя актриса Джулия Робертс в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга журнала.

Американская актриса Джулия Робертс была признана самой красивой женщиной планеты по версии американского журнала People, передает ТАСС.

"Прошло 26 лет с тех пор, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке номера People, посвященной рейтингу "Самые красивые в мире", и она по-прежнему остается нашей любимой красоткой", - пишет журнал в статье на своей интернет-странице. Издание намекает на название знаменитого фильма "Красотка" (Pretty Woman), вышедшего на экраны в 1990 году, главную роль в котором исполнила Робертс.

49-летняя актриса в пятый раз за последние четверть века признана самой привлекательной женщиной Земли по итогам ежегодного рейтинга People. "В пятый раз? Это лестно", - сказала она в интервью журналу, дав понять, что сама не занималась такого рода подсчетами.

На вопрос, чувствует ли она себя смущенной, Робертс ответила: "Сейчас я начну смущаться. Так что остановимся на том, что это просто лестно".

В 2016 году самой красивой женщиной на планете журнал People назвал другую американскую актрису - Дженнифер Энистон.

Фото © AP Photo/Joel Ryan