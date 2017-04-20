В России создали "нанороботов" для борьбы с раком

Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал ряд перспективных технологий, которые могут найти применение в самых разных областях медицины, среди таких разработок – "нанороботы", которые могут отслеживать возникновение в организме тяжелых болезней и лечить их, сообщил журналистам в преддверии Красноярского экономического форума советник гендиректора "Ростеха" Сергей Сокол. Об этом пишет РИА Новости.

"Для лечения онкологических заболеваний создаются микроскопические роботизированные системы, способные самостоятельно находить и разрушать изнутри раковые клетки", — отметил он.

Речь идет о технологии получения особых дисков нанометровых размеров, состоящих из последовательно расположенных слоев золота и никеля и содержащих биологически активные молекулы. Сфера применения этой разработки — диагностика и лечение онкологических заболеваний, инфекций, заживление ран и остановка внутренних кровотечений, диагностик и лечение болезней центральной нервной системы.

"Попадая в тело человека, такие нанороботы превращаются в "хищников", выслеживающих вирусы, раковые клетки. Обнаружив цель, они проникают внутрь или "прилепляются" к "жертве". Затем под воздействием электромагнитного поля разрушают структуру больной клетки или вируса, вызывая их гибель", — пояснил Сокол.

Также специалистами "Росэлектроники" создана технология, позволяющая как минимум в три раза ускорить заживление хирургических швов и ран с помощью специальных вакуумных повязок и магнитных наночастиц, отметил Сокол.

"Речь об аппарате вакуум-инстилляционной терапии, который способен поддерживать отрицательное давление у раны в течение длительного периода времени. При этом режим давления может оперативно меняться в зависимости от характера и сложности раны, темпов ее заживления", — пояснил он.

Благодаря этому уменьшается воспаление, отек, размер раны и срок ее заживления (от трех до семи раз). Такая разработка может применяться не только в стационаре, но и в полевых условиях, а также на дому.

Еще одной перспективной медицинской разработкой "Росэлектроники" названа бесконтактная энцефалография с помощью высокочувствительных датчиков магнитного поля, создаваемого головным мозгом.

По словам Сокола, на основе датчиков, используемых в изделиях так называемой ближнепольной магнитной связи, АО "НПП "Радиосвязь", Институт физики Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН и Красноярский государственный медицинский университет совместно разрабатывают принципиально новые изделия магнитной энцефалографии, предназначенные для диагностики и лечения тяжелых болезней центральной нервной системы.

Кроме того, для промышленного производства на "НПП Радиосвязь" будут взяты за основу экспериментальные образцы медицинских роботизированных систем восстановления нарушений двигательных и когнитивных функций. Такие системы помогут людям, перенесшим инсульт, и больным с черепно-мозговыми травмами. Образцы этих систем были разработаны совместно учеными Красноярского государственного медицинского университета и специалистами "НПП "Радиосвязь", и прошли апробацию в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России в Красноярске.

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