Министр культуры и спорта призвал казахстанцев помочь пострадавшим от паводков

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы сообщил у себя на странице в Facebook о том, что работники министерства и наших подведомственных организаций отправили через Штаб по сбору помощи #TaskynKomek 30 мешков муки и 20 мешков риса в пострадавшие районы Акмолинской области, передает Zakon.kz.

«Достарым, в связи с охватившими ряд регионов паводками, предложил нашему коллективу оказать по мере возможности помощь семьям, пострадавшим от разгула стихии. К моей большой радости, коллектив сразу же поддержал предложение, более того, оказалось, что некоторые сотрудники в индивидуальном порядке уже передали тёплые вещи, еду, деньги.

Сотрудники Казахского научно-исследовательского института культуры перечислят однодневный рабочий заработок», — написал министр.

Также Арыстанбека Мухамедиулы сообщил, что «Астана Опера» приняла решение о перечислении однодневного заработка коллектива в помощь Карагандинской области.

«Кроме того, члены первичной партийной организации «Мәдениет» партии «Нұр Отан» также организовали сбор средств и перевели на счет фонда пострадавших - порядка 600 тысяч тенге.

Сегодняшний день я провёл в командировке, был в Алматы на открытии 17-й Международной выставки «Туризм и путешествия» KITF -2017, а завтра планирую лично посетить Штаб #ТасқынКөмек и внести свой посильный вклад в оказание помощи семьям из пострадавших регионов.

Друзья, призываю всех проявить неравнодушие и участие и по мере возможности поддержать наших людей, оказавшихся в таком сложном положении», — заключил он.